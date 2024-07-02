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濁水溪畔一鎮二鄉首串聯辦馬拉松賽　報名就送紫南宮錢母和手鍊

▲濁水溪畔三鄉鎮合推「紫金馬拉松」開放報名、打造「觀光大平台」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲濁水溪畔三鄉鎮合推「紫金馬拉松」開放報名、打造「觀光大平台」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

同處濁水溪沿線的南投縣竹山鎮、名間鄉和雲林縣林內鄉首度合辦馬拉松賽、結合三條路線，邀請跑友和越野馬拉松好手在濁水溪畔自在奔跑、覽盡城鄉風光，還能吃喝玩樂並帶回拿不完的伴手禮，以及美麗山溪與美好的人情記憶。

竹山鎮公所於1日舉行「濁水溪紫金馬拉松」賽事記者會，鎮長陳東睦、林內鄉長劉姿言、名間鄉長陳翰立和賽事主辦單位「台灣大腳丫長跑協會」會長林東海、總幹事楊基旺等都蒞臨現場，現場並邀請名間鄉新民國小戰鼓隊、竹山鎮秀林國小獨輪車社團及林內鄉力與美太鼓團帶來充滿活力的表演，也展示三鄉鎮提供的在地新鮮農特產及特色美食。

▲濁水溪畔三鄉鎮合推「紫金馬拉松」開放報名、打造「觀光大平台」。（圖／竹山鎮公所提供）

陳東睦表示，竹山鎮是首次協力舉辦馬拉松賽事，「花城竹山站」將於2025年1月12日登場；當天除主辦單位準備的補給品，鎮公所也將提供「竹山三寶」：竹筍包、焢地瓜及冷泡茶等在地農產品作為特色補給品，完賽者更將獲得地瓜禮盒作為伴手禮，藉此推廣行邀竹山農特產和觀光景點。

▲濁水溪畔三鄉鎮合推「紫金馬拉松」開放報名、打造「觀光大平台」。（圖／竹山鎮公所提供）

劉姿言表示，「虎康林內站」將於今年12月29日登場，分為全馬42K、半馬21K、10K、5K組別，參賽禮除衣服、毛巾，賽事還提供獨一無二的石虎抱枕，另報名參加42K及21K可獲得限量濁水溪遠頭米、10K及5K可獲得限量石虎開罐鑰匙圈，各組別名列前茅者還加碼「林內好物」贈禮，以鼓勵跑者完成自己的里程目標；陳翰立表示，「高手名間站」將於今年11月24日在受天宮廣場第二停車場鳴槍起跑，同樣分為全馬42K、半馬21K、10K、5K組別，參賽禮為該鄉有名的茶、薑、米及水蕹菜（冷泉）。

▲濁水溪畔三鄉鎮合推「紫金馬拉松」開放報名、打造「觀光大平台」。（圖／竹山鎮公所提供）

楊基旺表示，三站賽事的補給仍會邀請知名的「阿勝師」規劃補給好料理，讓路跑不但可挑戰自我、結識新朋友，還可吃吃喝喝，更有原野鄉情美麗景觀可遊覽，一回三鄉鎮路跑就可享四重感受、一次滿足；此外，只要是報名選手即贈送2025年竹山紫南宮錢母及「四方來財保平安招財貔貅手鍊（男款）」或「魅力無限好人緣草莓晶手鍊（女款）」。

報名資訊：113年11月24日 濁水溪紫金馬拉松 - 高手名間站（https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1450
）；113年12月29日 濁水溪紫金馬拉松 - 虎康林內站（https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1451）；114年1月12日 濁水溪紫金馬拉松 - 花城竹山站（https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1452）。

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