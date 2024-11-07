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淡大公車站驚見男女「騎乘式」交疊！網酸爆　律師、警方說話了

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲一對年輕男女在公車站「交疊跨坐」照片於網路上瘋傳。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴上容／新北報導

網路Threads近日流傳一張情侶親密互動的照片，一對年輕男女「相疊」在淡江大學的公車站，女生面對面跨坐在男方身上，兩人深情對望，不顧旁人目光，畫面流出後，引發議論。針對此事件，定恆法律事務所律師黃柏榮給出意見；警方則表示，經查並無不法，且目前尚未接獲報案。

有網友近日在Threads上分享該照片，並配文「感覺快出來了」，還標註「淡水」和「淡江大學」，並備註「感覺快出來了」。照片是一對年輕男女在公車候車亭親親我我，男方坐在長椅上，女方則直接面對男生跨坐在他身上，雙腳則踩在椅子上，兩人下半身如膠似漆黏緊緊，畫面十分火熱。

此畫面引起網友熱議，有人留言「現在年輕人真開放」、「別人的大學比較好玩」，甚至批評「不能忍回家再做嗎？」、「在大街上這樣真的很誇張」。

針對此事件，定恆法律事務所黃柏榮律師指出，目前實務上認為，公然接吻或擁抱並不構成猥褻行為，因未涉及性器官或引起旁人不適，難以構成刑法公然猥褻罪。另《社會秩序維護法》第83條規定，在公共場所或人員可進出的場所中，若以裸露或放蕩姿勢妨害善良風俗且不聽勸阻，可能面臨6,000元以下罰鍰；針對《社維法》部分，淡水警分局則表示，目前未接獲報案，經查照片內2人也無違法或妨害秩序的行為。

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