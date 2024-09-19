正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

▲淡江大學每到中午放飯時間，整條街都會被外出覓食的大學生擠得水洩不通。（圖／翻攝自Threads）

圖、文／CTWANT

一名女網友近日途經新北市淡水區的某巷弄時，發現整條街被滿滿人潮擠得水洩不通，讓她以為自己誤闖演場會現場。貼文曝光後，就有內行人直呼，「中午去大學城就是這麼可怕！」

一名女網友在社群平台 Threads 曬照發文，傻眼驚呼「人多到以為在排什麼演唱會入場」，從照片中可見，狹窄的巷弄被人潮擠爆，且大多為年輕男女，眾人全往同一方向移動，萬頭攢動的場面令人為之震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文一出，引起網友好奇發問「這是在排啥？！」「所以他們在排什麼？」「這是大型寶可夢補捉現場？」對此，不少學長姐紛紛解釋，這是淡大學生們午餐時間的覓食日常，「淡江正常發揮」、「淡江人的共同回憶哈哈哈哈」、「歡迎來到淡江沙丁魚群」、「淡江菸橋日常，校區合併之後這個人潮更誇張」、「沒想到淡江學生還是這麼多，好扯20年前就這樣了，所以我都避開尖峰時間買飯」、「20年來都沒變的人潮」、「每次回租屋處5分鐘的路都走成10分鐘。」

另外也有人陷入回憶殺，「好懷念，放飯時的人潮還是這麼多」、「懷念的淡江日常」、「天啊好懷念哦，以前中午下課吃個飯真的擠得要死」、「熟悉的淡江，那邊永遠不知道在擠什麼的。」

延伸閱讀

▸ 排不到不二坊蛋黃酥…他想掏錢買黃牛 未婚妻不屑爆氣：不想結婚了

▸ 到男友家烤肉傻了！爸刺青、媽超台 妹子怨「全場都8+9」秒提分手

▸ 婆婆「擦廚房濕巾」包料燉雞湯 人妻崩潰喊噁：我胃痛還加辣！驚恐怕被下毒