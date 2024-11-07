川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統大選落幕，共和黨候選人川普（Donald Trump）將重返白宮，對於當前的國際局勢，涉外高層7日受訪時表示，「中俄伊北韓」的「CRINK」結構正越來越緊密，挑戰也越來越嚴峻，是美國的領導者進到辦公室後必須應對的議題，「民主國家必須比CRINK集團的團結更團結」，而台灣要在整個結構上，持續投注合作，強化自身安全和經濟地位與能力，以此定位在國際上的持續無可或缺。

涉外官員表示，從大環境來說，既有的國際格局，「中俄伊北韓」的「CRINK」結構正越來越緊密，各種來自於此的挑戰也越來越嚴峻，俄羅斯入侵烏克蘭、中東戰場持續進行，地緣緊張對全球政經局勢的衝擊也在持續，甚至改變民主社群各國的社會趨向。

「做為美國的領導者，這都是進入辦公室後必須對應的議題。」這位官員評估，可以預見這些議題，都是必須更多國際共同的行動，更多的相互支持才能有效因應，他說，「民主國家必須比CRINK集團的團結更團結，這背後美國的持續壯大和作為全球民主集團的領導力至關重要」。

至於台灣接下來要怎麼做？該涉外官員表示，台灣在這個整體結構上，當然是持續投注合作，強化自身在安全和經濟上的地位和能力，一方面要以此定位，在國際上持續無可或缺。

因此，涉外官員強調，依照當前的國際局勢和既有挑戰，或框架內的新格局，對台灣而言，儘管美方是不同政黨執政，但持續擁有跨黨派的高度支持，可以快速共識出未來的各種合作。

涉外官員說，這部分台灣過去9年有相當程度的經驗，民進黨執政的9年來，經歷歐巴馬、川普首次、拜登三任政府，面對不同風格和政策取向，但從結果上來看，台美間的合作只有更多，以及台灣這幾年在各方面的成長，就是最好證明。