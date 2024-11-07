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同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

▲悲傷,憂鬱。（圖／取自pexels）

▲原PO被房仲同事詐騙了350萬，還因此得了重鬱症。（示意圖／取自pexels）

文／CTWANT

近日一位女網友表示，房仲同事以合夥開仲介公司為由，詐騙她數百萬，而對方是人頭帳戶，所以找不到人，她因此還了5年債，也不敢告訴家人，「今年31歲，終於可以舒爽的期待每一天，今天是重新出發的第一天。」

原PO在Dcard以「被詐騙後五年，終於把貸款結清了」為題發文，表示「詐騙方是我的房仲同事，我們一起工作了快一年，期間他還跟我配件成交好幾次，所以我還蠻信任他，後來他跟我說要合夥開仲介公司，所以含手上現金跟貸款總共交付他350萬，如所有詐騙套路，他拿錢之後就消失，完全找不到人。」

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原PO說，報案後她才發現對方用假資料在生活，當時在公司論件計酬，沒保勞健保，所以也不用提供個人訊息，「他一直用假名、手機號碼是越南人頭辦的、機車那時候是電動車也沒掛牌，我才發現我不知道要告誰？怎麼告？因為司法完全幫不上我，後來也就不了了之。」

原PO指出，「之後就是痛苦的還款歲月，期限7年，每每看到網銀APP的信貸餘額就痛苦，每個月還款2萬5讓詐騙犯吃香喝辣，我不敢跟老公還有我爸媽說，就這樣一個人硬扛了到今天，剩下27期提前還清，其實兩年前就可以提前結清，後來被客服兩次用降息挽留。」

原PO表示，她還得了重鬱症，一直在看心理醫生，跟醫師商量要提前還清，「終於跟過去再見了，坐在銀行門口寫下這篇文章，終於說出口了、終於還完債了，今年31歲，終於可以舒爽的期待每一天。今天是重新出發的第一天」

此文曝光後，網友紛紛留言「妳太強了恭喜妳新的開始」、「妳好棒喔！看到妳的文章，我好像又看到了希望，我也被騙了」、「恭喜妳走出來 命運有輪迴 妳一定會越來越好」、「我覺得妳的故事反而可以當作反詐的教材，真真切切發生的案例，可以幫助不少人避免踏入詐騙」。

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