民主黨開始抓戰犯！　黨內人士曝「形象問題」是致命傷

▲賀錦麗宣布不會發表演說之後，支持者紛紛離開位於華府的霍華德大學（Howard University）開票現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選仍在開票中，但共和黨候選人川普已經篤定當選。BBC報導，儘管大選結果尚未正式公布，但在一些民主黨的圈子裡，已經展開事後檢討，而民主黨的形象問題，也被視為致命傷之一。

BBC駐美記者威爾斯（Ione Wells）表示，一名身在華府的民主黨政治幕僚透露，民主黨「首先必須清除華府的菁英勢利小人」，其他人說了同樣的話，但沒有那麼直白。

▲賀錦麗支持者離開後，留下美國國旗和垃圾。（圖／路透）



威爾斯表示，儘管這些人讚揚了競選活動的努力，卻也認為民主黨作為一個政黨，整體而言存在「形象問題」。與此同時，大多數選民最關心的，卻是生活成本等日常事務。

民主黨的絕望，讓威爾斯回憶起，在某場川普造勢大會上，與一名共和黨人士的對話。對方表示，他們的候選人已經完全「重塑」共和黨的形象，從打高爾夫球的鄉村俱樂部（country club）富人刻板印象，轉而吸引勞工階級家庭。與此同時，民主黨人卻成為「好萊塢的政黨」。

威爾斯坦言，這些都是很籠統、很概括的說法，卻獲得共和黨的公開認同，以及一些民主黨人的私下認同。