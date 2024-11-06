川普勝選感言「大讚馬斯克」！　狂喊他名字：超級天才

▲大選之前，馬斯克現身賓州，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選仍在開票中，但共和黨候選人川普（Donald Trump）已經篤定當選。他在發表勝選感言時，不斷呼喚億萬富豪伊隆．馬斯克（Elon Musk）的名字，滔滔不絕地稱讚對方，甚至形容對方是一名「超級天才」。

當地時間6日凌晨，川普在佛州棕櫚灘會議中心，發表勝選感言。他提到，馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路服務，在颶風海倫（Helene）重創美國東南部期間，協助拯救了「很多生命」，「我說，伊隆，北卡羅萊納州非常非常需要它。你可以弄到嗎？他非常快就搞定了，不可思議。它拯救了很多生命。」

▲馬斯克是川普的堅定支持者。（圖／路透）



川普形容，馬斯克是一名大人物，「我們有一顆嶄新之星，一個巨星誕生了。伊隆。他是一個了不起的人。他是一個特別的傢伙，他是一個超級天才。我們必須保護我們的天才，我們沒有那麼多天才。」

不過CNN指出，川普10月向媒體透露，他詢問馬斯克能否部署星鏈時，聯邦緊急事務管理署（FEMA）就已經宣布，40顆星鏈衛星已經到位，還有另外140顆衛星正在準備中。

馬斯克一直都是川普的堅定支持者，至少向前總統的超級政治行動委員會，捐贈1.18億美元（約新台幣38億元），讓他成為川普支持者裡，最具影響力的獨立動員力量。不過，他的星鏈也是政府承包商。