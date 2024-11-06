川普回歸！中美共管台海可能性　陸學者：恐怕不會為台獨衝動買單

▲ 川普回歸，稍早發表勝選感言。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國共和黨候選人川普（Donald Trump），稍早自行宣布當選，並發表勝選演說。川普強勢回歸，大陸學者認為中美關係依舊不會變好，有極大挑戰，預料會繼續大打「台灣牌」，把台灣當籌碼向大陸談交易。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問也分析，未來在「台灣問題」上面，美國恐怕不會為「台獨」衝動買單，可能形成「中美共管」，或美國不管的局勢。

美國大選投票於美東時間昨11月5日凌晨12時登場（台灣時間11月5日下午1時），稍早多家美媒《福斯新聞網》報導統計，美國共和黨候選人川普（Donald Trump）5日靠著威斯康辛州的10票，率先拿下277張選舉人票，提前打敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），稍早自行宣布當選，並且發表勝選感言，主打重整美國內政以及撕裂的情緒。

回顧川普2016年擔任美國上一任總統期間的對華政策，主動發動中美貿易戰，並且制定鉗制中國和對華備戰的印太四國聯盟，全力推進太平洋美軍戰力，以及提升戰略武器體系。在台海部分大打「台灣牌」，先制定「台灣關係法」，之後出台「台灣旅行法」。相隔四年後，多數大陸專家學者認為不管是誰勝選，對華政策不會改變，依然不友善，面對川普回歸，未來中美關係以及兩岸局勢有什麼樣變化？

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問，首先分析美國大環境因素，川普勝選最大關鍵來自美國「孤立主義」情緒大幅度上升，疫情剛過經濟疲軟無力，拜登政府任內卻承擔太多國際事務責任，內外夾擊情況下，讓多數美國民眾感到疲憊，「因為這樣心態，美國將產生『新孤立主義』。」

李振廣分析，「美國『新孤立主義』出現後，在國際地緣政治壓力、意識形態壓力等，相對來說會下降。但中美關係依然具有很大挑戰性，尤其中美經貿的矛盾，需要較多的商討。」

▲中美在「台海問題」依然有角力戰，川普是把台灣當籌碼來打「台灣牌」，跟大陸方面有談判空間。（圖／CFP）

中美框架下的台海局勢是否有變化？李振廣個人認為，觀察川普選舉期間一系列演講談話，未來新上任後，美國朝向收縮的態勢，不會把精力放在「烏克蘭問題」或「台灣問題」上面，而是著重美國內部事務。

「即使美國還是有一部分保守派議員支持『台獨』，對於某些搞台獨分裂的人要好好思考，美國或是川普是否有心情繼續應付（打台灣牌）？會不會為他們（台獨）政治衝動買單？民進黨想『挾洋自重』可能碰到困難，這種可能性是有的。」李振廣指出。

未來是否形成「中美共管」局勢？李振廣也指出，「依照川普善變性格，未來可能是『中美共管』，也有可能是美國棄而不管，我覺得這種可能性是有的，這種可能性還不小，賴清德恐怕要自己管自己。」

李振廣也分析，「中美共管」是需要美國有意願去管台灣，川普的「新孤立主義」是從國際事務和地區事務脫身，他不願意花美國的錢為台灣買單，極有可能棄而不管。「因此，中美共管或美國不管機率都有可能。」

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「站在川普角度，肯定把台灣當成籌碼向大陸喊價，去獲取美國利益最大化。只要大陸沒有達到他的要求，川普會加大力度打『台灣牌』，謀取更大利益。」

劉相平進一步解釋，即使利益放眼前，川普也不會支持「台獨」，也不會支持「統一」，這樣台灣牌就不好打了。「川普絕對不會把台灣全部都放掉，支持兩岸統一，大陸方面絕對沒有任何這方面的幻想。」

「對大陸來說『台灣問題』是內政，不能交易，更不可能交換，紅線底線十分明顯。」劉相平再次強調，「壓制『台獨』，我想中美在某些方面會有一定的妥協與共識，也是我們所期盼的。」