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陸80歲前富豪內線交易坑殺4萬股民判決出爐！　獲刑3年可緩刑4年

▲江蘇前富豪陸克平。（圖／翻攝微博）

▲江蘇前富豪陸克平。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇80歲前富豪陸克平長期從事資本遊戲，賺取大量財富，直至2023年被深圳證交所調查時，陸克平父子已將公司帳面上的13.3億人民幣（約60億新台幣）資金轉走，導致股價崩跌，4萬投資人血本無歸。四環生物昨（5）日公告稱，公司實控人陸克平犯內幕交易罪，被判有期徒刑三年，緩刑四年，沒收涉案違法所得2.32億元（人民幣，下同）。

▲江蘇前富豪陸克平。（圖／翻攝微博）

《新浪財經》報導，公告稱，該內幕交易的違法事實主要涉及海潤光伏科技股份有限公司（海潤光伏），與四環生物無關。陸克平目前未在四環生物擔任董事、監事及高管職務，上述判決不會影響公司的正常業務運作。

陸克平，1944年生，現年80歲，巔峰時曾被稱為江陰「毛紡鉅子」。以陸克平為首的「陽光系」曾擁有四家上市公司，包括海潤光伏、江蘇陽光、威創股份及四環生物。陸克平家族在2020年以110億元身價，登上胡潤百富榜第523位。

正因「威創股份」爆雷，讓外界得以知曉陸克平父子操控的金錢遊戲，如今，海潤光伏、江蘇陽光、威創股份皆已下市，而四環生物或將脫離陸克平父子掌控。

四環生物公告顯示，江蘇江陰法院將於12月5日10時至12月6日10時止（延時除外），在淘寶網司法拍賣網路平台公開拍賣郁琴芬、王洪明、陳建國持有的四環生物2.86億股股份。這三人都是公司實控人陸克平的一致行動人，合計持有公司30.85%的股份，此次拍賣最終若成交，四環生物的實控人或發生變更，代表陸克平將失去最後一間上市公司。

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