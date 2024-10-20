賓士猴爆改排氣管炸街！拒攔查狂飆5公里　12張罰單代價9萬3

▲岡山分局員警追逐一台排氣管爆改的賓士車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

岡山分局橋頭分駐所員警19日晚間11時許，在橋頭區發現一輛黑色賓士轎車排氣聲浪異於正常，疑似改裝排氣管，欲上前攔查時，賓士車卻拒絕攔查逃逸，還一路狂飆超過5公里，警方一度緊追，但賓士車後來開進人車眾多的鬧區，為了值勤安全，警方才放棄追逐，事後警方針對賓士車的各項違規，開出12張共9萬3600元的罰單。

北高雄的深夜街頭最近不平靜，上週包括阿蓮、路竹科學園區都傳出有飆車族聚集，封街競速飆車的情況，警方雖火速逮捕相關涉案人員，但飆車歪風是否再起，也引起市民的關注。

橋頭分駐所員警當時正執行巡邏勤務，行經橋頭區糖廠路、成功南路口時，欲攔查這輛排氣管疑似爆改的賓士車，不料該車卻拒絕配合並駕車逃逸，警方見狀便在後方蒐證尾隨，一路從橋頭省道開到楠梓區，加昌路、後勁西路口時，既使進入鬧區，賓士車仍持續高速逃逸、超車，考量員警執勤安全，遂不再尾隨。

▲警方事後開出12張罰單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方後續檢視行車記錄器影像，針對該部汽車有拒絕接受稽查逃逸、逆向行駛、轉彎未依規定使用方向燈等危險駕駛行為，依道路交通管理處罰條例製發12張罰單，總計共9萬3600元罰鍰，後續將通知車主到案說明，全案依公共危險罪偵辦。

岡山分局強調，警方對於交通違規危害安全行為絕不寬貸，將持續加強交通違規執法取締，以維護民眾交通安全及居住環境安寧。