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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍營速審《財劃法》草率　黃珊珊：民眾黨提修正動議竟未宣讀　

▲財委會召委陳玉珍主持會議，台下張嘉郡、陳菁徽與蔡易餘發生推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會召委陳玉珍主持會議，藍綠爆發推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

攸關數千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，今（6日）在藍營強勢出擊下，國民黨籍召委陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，引來綠營不滿，雙方爆發嚴重衝突。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨團版本增加高達五千多億垂直分配，的確會影響中央政府運作，民眾黨無法同意現在的內容，不得已提出對於該版本的修正動議。她強調，但國民黨為了「減少討論時間」，竟未宣讀修正動議內容，匆促且草率，民眾黨表達遺憾，呼籲兩大黨必須理性討論推動修正。

黃珊珊指出，財劃法修正茲事體大，自本屆伊始，台灣民眾黨就率先提出黨團版本的財劃法修正草案。現行的財劃法從民國88年訂定至今從未修正；過去這四分之一個世紀以來，每一個執政黨都提過要修正，甚至在上一屆的立法院，也曾經排審過財劃法修正。「財劃法充滿問題、需要修正」這件事，或許是台灣當代政治史上少見的跨黨派共識。可惜的是，在這一次審議財劃法的過程中，民眾黨看到的比起討論、更多的是衝突；比起對談、更多的是獨白。

黃珊珊說，國民黨團版本增加高達五千多億垂直分配，的確會影響中央政府運作，國民黨到現在也還沒有提出修正版本，好似不提條文也能達到修法效果一般；民眾黨無法同意現在國民黨版的內容，不得已也只能提出民眾黨對於該版本的修正動議，希望一併協商討論。

黃珊珊再說，民進黨團沒有版本、行政院沒有版本，只有不斷重複「現行版本就是最佳版本」的囈語，彷彿這是使財劃法問題消失的咒語一樣。誠然，過去八年靠著台灣人民共同努力創造榮景、前瞻特別預的挹注以及中央、地方政府持續努力，地方政府的財政問題獲得舒緩，但這並不代表財劃法本身沒有問題。

黃珊珊認為，往好的說，台灣各級政府財政狀況改善，與財劃法本身並沒有太多直接關係。財劃法，仍是一部千瘡百孔、亟需修正的法律；過去25年來累積的問題，並不因為今年1月的一次選舉就全數解決、一筆勾銷。

黃珊珊批評，而週一的委員會弄到半夜，兩大黨面對這個難題的態度很清楚：國民黨不願在委員會進行實質審議、民進黨一味進行程序杯葛，兩邊搶主席臺搶麥克風，這種情況將重複不斷上演。

另一方面，黃珊珊直言，行政院沒有要跟在野黨做任何協商與讓步，財政委員會開過多次公聽會、廣泛討論與程序討論，但是行政院就是不願下放任何一點權力給地方政府，未來本案將繼續成為僵局，跟總預算不依法編列一樣。

「自己一再重申行政院需要有態度、立法院需要一起討論，卻未獲得兩大黨任何正面回應」，黃珊珊強調，不論是合於議事程序的杯葛、或是違反規定的肢體衝突，都不是立法院面對法案應有的態度。會議進行可以緩慢，但不能原地踏步；令人遺憾的，兩大黨都沒有要拿出自己真實的主張，進行實質討論。

黃珊珊提到，誠然，台灣民眾黨對財政收支劃分法的全法案修正版雖然無法併同出委員會，但是，民眾黨仍然會在下周的院會上，送出攸關垂直、水平分配與一般性、計畫性補助款的財政收支劃分法部分條文修正草案，並提案逕付二讀與國民黨團版本併案協商，爭取實質修正的機會。

最後，黃珊珊呼籲，行政院、執政黨，財劃法的修正不能沒有執政者的角色；行政院與執政黨應盡速擬具版本並送交立院，民眾黨會同意抽出與在野黨版本併案協商。「財劃法需要修正」是過去25年來朝野難得的共識；希望執政黨亦能參與其中，因為身為執政者，不可能置身事外。

▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團召開 總預算案卡關有解方 民進黨別再自己卡自己 記者會 黃珊珊 黃國昌 張啟楷 麥玉珍 吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

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