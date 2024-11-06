陳玉珍邀討論《財劃法》卻3分速審晾一旁　陳其邁不滿被騙：莊孝維？

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》討論激烈，國民黨籍召委陳玉珍日前發公文請中央、地方財政官員今（6日）出席討論、高雄市長陳其邁也到場。但陳僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，藍綠爆發肢體衝突，官員則被晾在一旁。陳其邁不滿表示，今天來才知道被騙了，這不是藍綠考量，難道高雄沒有藍營支持者嗎？大家要好好討論，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」

今藍營甲級動員組成人牆，讓《財劃法》修正僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，綠營不滿痛批陳玉珍是「三分珍」，雙方爆發肢體衝突。民進黨團痛批，國民黨團版本試算將高達6612億，而陳玉珍答應讓地方政府跟立委充分發言才能逐條審議，卻說謊強行過關。

陳其邁會後表示，今天來才知道被騙了，早上準備很多資料希望在財委會充分表達地方政府意見，結果沒有發言機會，自己代表高雄市想表達一點聲音的機會都沒有，非常遺憾。

對於法案內容，陳其邁指出，國民黨團版本說要按人頭計算統籌分配款，用最簡單邏輯思考，人口一定是集中在都會區、鄉村人口較少，國民黨版本意味著所有資源都將集中在都會區，將擴大城鄉差距，也未考慮各縣市發展產業結構不同。

陳也說明，最底層負擔重工業的高雄外部環境成本比其他縣市高，北部用的電需要南電北送，這些工業產生的碳排大概有五倍之多。南部縣市一方面要減碳、一方面要改善環境，理論上要得到更多統籌款分配，才能讓南北均衡發展，結果國民黨團版本反其道而行，在疊羅漢最上面的人分配最多、最下面的人分配比例反而比較低。

陳其邁強調，也要考量人口結構老化，高雄市52萬長輩，比桃園、台中都多，這些長照、醫療、社福的負擔當然比中部跟北部高，不考慮人口結構逆分配，懲罰在社會福利支出更重的地方政府。若看到區域發展，高雄幅員遼闊，颱風一來所有路樹倒榻、道路搶修面積是台北11倍大，結果用人口比例分配，難道高雄的基本建設需求不用滿足？這非常不公平。

陳其邁指出，現在把錢全部分給人口多的縣市，中央跟地方有分配稅款、餅就是這麼大，若分配到地方政府，其他計畫型補助一定會被排擠，中央過去會考慮地方財政，若比較窮的縣市中央會負擔比較高，這是為了區域發展，所有統籌款增加補助到地方，當然會排擠一般計畫型補助，受苦的就是這些原本經濟比較困頓的縣市，加總起來看不見得會有利。

陳其邁強調，應該回歸最根本問題，民主就是該好好討論，尤其牽扯到中央地方預算分配，假如國民黨提出版本也應該等政院提出，統合中央跟地方政府意見一起討論，否則就這樣通過、完全沒有地方政府表達的聲音，非常遺憾，國民黨應該考量，地方政府推動建設、城市發展的聲音，只能說非常遺憾。

陳其邁建議，財政收支劃分法應該回歸政院好好討論各種指標，中央地方一起討論，各種分配指標做國土均衡發展角度，而不是這樣迅速要通過，希望國民黨審慎聽取地方意見。陳後續受訪也說，國民黨並未有地方議員、立委跟他溝通，這不是藍綠考量，難道高雄沒有藍營支持者嗎？大家要好好討論嘛！邀請我來不讓我講話，莊孝維？