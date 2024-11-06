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薪水入帳「颱風扣4000元」她爆心痛　上班族炸鍋：多8000謝謝公司

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮狂風暴雨來襲，10月31日全台放颱風假。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

10月台灣連遭山陀兒與康芮颱風侵襲，不少上班族看到薪水都崩潰了。一名妹子直呼，發現10月薪水因颱風假而被扣4000元，讓她心在淌血。文章引發網友兩樣情回應，「3天少了4064元，希望這樣有安慰到你」、「正常上班，獎金雙倍再加額外津貼，多了8000多元謝謝公司」。

一名女網友在Dcard哭臉表示，10月有2個颱風撲來，她放了4天颱風假很開心，結果昨（5日）薪水入帳卻讓她笑不出來，直接少了4000元！

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原PO崩潰直呼，雖然原本就知道颱風假會扣薪，但她看到還是覺得好痛，同時也尋求同溫層，「大家要分享10月因為颱風天少了多少薪水嗎？」

底下苦主也哀喊，「3天少了4064元，希望這樣有安慰到你」、「扣3天錢，當我知道放假的前一天晚上就開始痛」、「我也是...放幾天就少幾千好想哭哭」、「扣2000元」、「我也是少領4天的錢」、「應屆畢業，大概10月中左右找到公司，只因為康芮放一天少1000元」、「強制特休抵也沒比較好」。

留言串中，反而更多上班族直呼感謝公司，「沒有少，感謝公司」、「沒有少，而是雙倍薪的在上班，有多5000元左右，走路5分鐘到公司，不痛不癢但很累」、「打死不放假，但多$7200」、「沒有少欸，我們外商不但沒扣薪，那天加班額外是2.0倍加班費」、「正常上班，獎金雙倍再加額外津貼，多了8000多元謝謝公司」、「還好可以申請WFH在家工作，感謝公司」。

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