雙11新北分署法拍「保時捷、BMW」！　車款曝光

▲法務部行政執行署新北分署拍賣保時捷、BMW。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

為落實行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署新北分署與新北地方檢察署聯手打擊詐騙案件，並將涉案的兩部名車進行法拍。該兩部名車分別為保時捷TAYCAN純電跑車及BMW 328i車輛，將於11日上午11時，在新北分署12樓拍賣室進行拍賣。

該保時捷車輛為2022年1月出廠的TAYCAN純電車，車身白色，馬力達322，里程數約1萬1千公里。該車配備高性能電池，擁有高駕駛動態，設計有扁平飛線，車內寬敞舒適，時髦又實用。另一部BMW車輛為2015年5月出廠的328 i SEDAN，車身白色，排氣量1997CC，里程數約18萬5千公里。

拍賣當日上午9時30分至10時30分，新北分署地下4樓V8及V9停車格將開放由執行人員陪同民眾察看車輛。想要競標的民眾須於當日上午10時起至10時55分，至新北分署12樓拍賣室登記並取得號碼牌後，始得參與應買。

新北分署提醒民眾，近年來各類詐騙與吸金事件頻傳，對人民財產安全造成嚴重威脅，應保持警惕，提高警覺，切勿輕易相信來路不明的訊息或顯有疑慮的投資資訊，應確實查核訊息來源及內容真偽。新北分署將持續加強「五打七安」相關案件之執行，並強化與檢察機關間之跨機關合作，展現政府堅定執法與全面阻絕詐騙之態度與決心。