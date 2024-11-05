酒店妹熬3年終戒毒上岸！結婚前「想封存往事」　執行署聽到了

▲新北1名30歲女子欠毒品罰鍰9年被強制執行，日前咬牙分期付清結案，保住飯碗與晉升幹部機會，以及步入禮堂的夢想。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名30歲女子10年前剛出社會、遇人不淑染上毒癮，曾被查獲送去強制戒治，後靠意志力在3年內戒斷毒癮，但她積欠當年被查獲持有第三級毒品遭裁罰的4萬元罰鍰，經移送行政執行署新北分署持續強制執行，女子咬牙分期付清，日前順利結案塵封往事，保住穩定工作與晉升幹部機會，以及步入禮堂的夢想。

這名女子是在2015年、2016年各被查獲1次持有第三級毒品愷他命，分別被台北市政府警察局刑事警察大隊裁罰2萬元，女子遲沒繳清，被警局移送住居所在地的新北分署強制執行，因她當時名下無財產、催討無著，新北分署核發執行憑證給警方留存。

時隔9年，警方今年（2024年）3月檢附執行憑證移請新北分署再度執行、設法處理這件舊案。新北分署調查發現，女子現任職餐廳、有固定收入，請她到案說明。女子表示當年剛滿20歲出社會，到酒店上班遇人不淑，染上毒癮不僅挨罰，還曾被送進戒治所戒毒2個月。

女子說後來下定決心回頭是岸、靠自己意志力在3年內完全戒斷毒癮，目前在餐廳工作穩定，近期還有晉升幹部的機會，但沒能力一次付清欠款，又害怕若新北分署發函到公司按月扣薪，老闆一旦知道她的陳年往事，可能飯碗不保。

女子請求分期付款，願每月擠出5000元，新北分署相信她的誠意，女子也確實按月繳納，順利在上月（10月）底繳清結案，將曾經犯過的錯深深埋藏，不影響她努力打拚的現有生活。據悉，她已有結婚的打算。

新北分署肯定這名女子面對困境的態度，並呼籲大眾遠離毒品，以免害人害己，若受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免被強制執行。而毒品裁罰案屬於政府「五打七安」政策，新北分署必將強力執行，展現公義執法的決心，以守護社會各領域的安定與安全。