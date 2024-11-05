盜採10萬牛樟芝被逮！山老鼠犯案休旅車法拍　比機車還便宜

▲高姓男子盜採牛樟靈芝市值高達約10萬元，做案休旅車遭法拍。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政執行署花蓮分署將11月11日上午11時，在「花蓮縣處理妨害交通車輛移置保管場」拍賣盜採牛樟芝被告遭沒收福特自用小客貨車乙台，當日上午10時30分起開放賞車及登記領取號碼牌，歡迎民眾來現場競標。





有「森林紅寶石」美名的野生牛樟芝數量稀少，難得一見，市場行情居高不下，吸引山老鼠入山竊取，年約54歲高姓男子於111年10月間帶著鑿刀、鏡子和手電筒，擅自進入花蓮縣卓溪鄉國有林班地，竊取森林副產物—牛樟靈芝，得手後由友人開車接應下山時被埋伏員警逮個正著，當場查扣牛樟芝4包合計866克，市值高達約10萬元，台灣花蓮地方檢察署以違反森林法起訴，經花蓮地方法院判決有期徒刑9個月併科罰金50萬元確定，高男已入監服刑，花蓮分署將拍賣高男被判決沒收的犯罪工具車輛。

▲▼同場也拍賣BMW車輛（2010年）及Toyota轎車（2014年）各一台。

花蓮分署表示，113年11月11日為全國「五打七安」聯合拍賣會，將針對五打：黑、金、槍、毒、詐及七安： 治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安之案件集中拍賣。本次拍賣山老鼠犯罪車輛為2005年6月出廠的福特六和Escape自用小客貨車，排氣量2,261cc，考量車齡及車況，應買人有機會用「比機車還便宜」的價格得標，千萬別錯過撿便宜好機會。

拍賣當日，除了拍賣檢方囑託的車輛外，同場也拍賣BMW車輛(2010年)及Toyota轎車(2014年)各一台，歡迎民眾到場賞車並參與競標。

花蓮分署將持續與轄內地方檢察署通力合作，無論是偵查中犯罪扣押物，或是裁判確定後沒收物品變價，均能由執行分署迅速有效執行拍賣，將變價金額收歸國庫，落實刑事案件沒收不法犯罪工具及所得的目的。

花蓮縣處理妨害交通車輛移置保管場」地址：花蓮縣花蓮市民權八街27號

詳細拍賣訊息請至本分署拍賣網站查詢。(https://gov.tw/i8B)