美國總統大選之際　以色列總理宣布開除國防部長

▲以色列總統納坦雅胡宣布解除國防部長葛朗特的職務，引爆全國多地示威抗議 。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日宣布，解除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的職務，理由是「信任危機」，並任命親密盟友卡茲（Israel Katz）接任，領導以色列對加薩與黎巴嫩的戰爭。批評者指控納坦雅胡在此時此刻將政治凌駕於國家安全，特別是當以色列面臨伊朗可能在美國總統大選過後進行的報復襲擊。

綜合外電報導，葛朗特被免職後，以色列國內爆發抗議，示威者封鎖高速公路並在路面上點燃火堆。納坦雅胡也宣布任命薩爾（Gideon Saar）接替卡茲擔任新任外交部長。

葛朗特與納坦雅胡均為右翼的利庫德黨成員，雙方長期以來在加薩的戰爭目標上存在分歧。然而，葛朗特的解職時機出人意料，恰逢美國進行總統大選之際。

隨著哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）多名高層指揮官遭到擊斃，以色列在加薩與黎巴嫩的軍事行動進入了新的階段。納坦雅胡指出，葛朗特曾發表與政府及內閣決策相悖的言論。葛朗特則回應：「保衛以色列國的安全是我一生的使命。」

卡茲宣誓將致力於從加薩救回以色列人質，並摧毀哈瑪斯及真主黨。他在社交平台X上表示，「我懷著神聖的責任感接受這一職位，以保衛以色列國及其公民的安全。」

作為前任外交部長，卡茲上月曾因聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）未能譴責伊朗飛彈攻擊及所謂的反猶行為，而禁止其入境以色列。今年9月，他拒絕了美國和法國提議的黎巴嫩21天停火協議，展現出強硬立場。