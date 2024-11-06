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女團偶像轉行AV女優圓夢！　自曝向弟弟推薦「作品」

▲白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群，下同）

▲白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群，下同）

記者張靖榕／綜合報導

日本新人AV女優白岩冬萌，原是偶像女團成員，聲稱因仰慕前輩美谷朱音（美谷朱里），毅然放下偶像身份轉行進入AV界，還自曝向親弟弟推薦過自己拍的作品。她於今年10月15日正式出道，成為備受矚目的新人。

白岩冬萌近期接受《日刊SPA！》專訪時透露，早在擔任偶像期間，她就有在看AV作品，當時是作為「使用者」，把這些作品當成電視劇在看；然而，她對於男優、女優在公共場合進行真實的親密行為感到佩服，認為這與電視劇中的「玩假的」截然不同。

▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）

▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）

面對AV界眾多風格各異的女優，白岩冬萌認為自己的魅力在於勇於在人前展現身體。她表示，能夠在眾人面前展示自己的美好身材，對她而言是一種幸福，現階段她以偶像美谷朱音為奮鬥目標，期望在業界取得佳績。

▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）

▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）

值得一提的是，白岩冬萌曾於去年8月參加台灣的TRE台北國際成人展，當時便萌生進入AV界的念頭，最終決定投身其中。出道後，她的偶像時期粉絲持續支持，甚至向她推薦優質的AV作品，但她老實表示，「都被營運團隊沒收了」。

▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）▲▼白岩冬萌從女團偶像轉行拍AV。（圖／翻攝白岩冬萌X社群）

目前，白岩冬萌的家人都還以為她在酒吧工作，只有弟弟知道真正的情況。她甚至曾向弟弟推薦自己的作品，讓弟弟覺得滿尷尬的，但表示雖然不會向朋友宣傳，但會為姐姐加油打氣。

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