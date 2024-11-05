幫川普助選？北韓金正恩今晨「再度試射」飛彈　背後目的曝光

▲金正恩10月31日上午帶著金主愛，前往視察洲際彈道飛彈「火星-19型」試射。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者羅翊宬／編譯

美國總統大選即將於今（5）日如火如荼進行，豈料才於5天前發射洲際彈道飛彈（ICBM）的北韓（朝鮮）極為不安分，5日上午再度向東發射7枚短程彈道飛彈，距離美國總統大選僅6個小時以前，挑釁意味極為濃厚。專家分析，認為北韓此舉無疑是為共和黨候選人川普助選。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓5日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）從黃海北道沙里院市向東海（日本海）發射至少7枚短程彈道飛彈，飛行距離達到400公里、頂點高度則為100公里，推測使用的是600mm超大型放射砲（多管火箭砲）「KN-25」，最後擊中咸鏡北道吉州郡外海的無人島，該座島嶼經常被當作飛彈試射的標靶。

美國總統大選今（5）日正式開始投票，位於新罕布夏州僅12人的小鎮迪克斯維爾山口（Dixville Notch）依照傳統從午夜起開始投票，然而北韓卻趁美國總統大選開始進行的6個小時以前試射飛彈，想向國際社會突顯其存在感，挑釁意味濃厚。

報導分析，儘管北韓才於10月31日試射新型固態燃料洲際彈道飛彈「火星-19」，向國際誇耀其導彈能夠攻擊美國本土的能力，但卻仍選擇於5日再度發射至少7枚短程彈道飛彈，平壤當局此舉無疑是想強調美國拜登政府過去4年的對北韓政策面臨失敗，從中為川普的選情推波助瀾。

▲分析認為，金正恩試射飛彈可能是想為川普「助選」。（圖／達志影像／美聯社）

另外，北韓再度試射飛彈，也可能是針對本月3日美國、日本、南韓在濟州島東側海域所進行的聯合空中訓練進行反制行動，美國空軍可攜核彈的「B-1B轟炸機」也有參與該場聯合軍演。

南韓聯合參謀本部發表聲明譴責，「北韓此舉只會讓自己更加受到孤立，淪為環境惡劣的收容所。（我方）絕對無法容忍北韓試射導彈。再次警告，北韓必須為此扛起所有責任。」

至於美國國務院發言人則於當地時間4日強調，北韓此舉再度違反聯合國安理會決議，對地區安全與國際社會和平構成威脅，「我國（美國）對於日本與南韓的協防承諾堅若磐石。我們將和同盟和夥伴協商，如何才能最有效遏制來自北韓的攻擊。」