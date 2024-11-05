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轟到臉都爛了！北韓軍赴俄慘遇烏軍「首波砲擊」　相片清楚證實

▲▼烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

▲烏克蘭軍方描繪北韓特戰部隊的形象插畫。（圖／翻攝自烏克蘭國家抵抗中心）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今年10月初向俄羅斯派遣精銳部隊，美國、南韓情報機關分析其兵力達到1萬人，且已抵達俄國西部庫斯克州。烏克蘭軍方消息人士證實，北韓軍在庫斯克州已經遭到烏軍砲擊。立陶宛某援烏非政府組織更透露，其實北韓軍早就因烏軍砲擊而死傷，還有照片清楚顯示北韓軍屍體，臉部遭砲轟到無法辨識。

根據日媒《產經新聞》，烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）旗下反虛假資訊中心負責人柯瓦連科（Andrii Kovalenko）於當地時間4日透過社群平台表示，烏克蘭軍針對北韓軍發動「首波砲擊」，地點位於俄國西部庫斯克州，目前尚未證實北韓軍確切的死傷人數。

柯瓦連科在日媒《共同社》的網路專訪中透露，烏克蘭軍於2至3日向庫斯克州蘇賈西方的軍事據點進行砲擊，當地軍事情報指出，在烏軍攻擊該據點時，來自北韓的部隊正好部署於該地，而截至4日早晨以前，並未發現來自北韓軍的攻擊，他也預估，北韓部隊將於近期投入庫斯克州的戰鬥中。

▲▼歐曼用手拿著俄軍軍服（左），他表示其實北韓軍軍服（右）在條紋上略為不同。（圖／翻攝自RFA）

▲歐曼用手拿著俄軍軍服（左），他表示其實北韓軍軍服（右）在條紋上略為不同。（圖／翻攝自RFA）

根據韓媒《News1》，立陶宛知名援烏非政府組織「藍／黃」（Blue/Yellow）負責人歐曼（Jonas Ohman）於當地時間3日，在接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時也透露，其實烏軍早在10月25日和俄軍交戰時，就曾攻入俄軍陣地，而俄軍則失誤砲擊自家陣地，過程中烏俄兩軍皆有傷亡，其中死者包含10名北韓士兵，且有相片清楚證實。

歐曼向《自由亞洲電台》提供該張由無人機拍攝的照片，不過條件是照片不得向大眾公開。他表示，「影像清楚拍攝到死者所戴的軍帽上，繪有北韓國旗！該名士兵持有年代久遠的卡拉希尼柯夫步槍，一開始以為他是戰死的俄軍，但最後透過無人機拍攝而證實，是來自北韓部隊的士兵，因為軍服顏色不太一樣。」

歐曼透露，「該具戴著繪有北韓國旗軍帽的士兵遺體，倒臥在戰場堆滿水泥混凝土碎片上。雖然他身穿的軍服，上面的條紋和俄軍所穿的軍服類似，但其實北韓軍、俄軍所穿的軍服在顏色上有些許不同」；據悉，先前也有軍情透露，北韓軍與俄軍所穿軍服在顏色上也落差。

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

另外，歐曼也表示，其實北韓早在6個月前就有派兵赴俄的跡象，因為當時就曾發現北韓軍以「學生」身分部署在白俄羅斯首都明斯克的軍事基地，且還曾在白俄羅斯第103維傑布斯克空降部隊接受軍事訓練。

根據《韓聯社》，南韓國防部發言人全河圭今（5）日上午在例行記者會上透露，目前北韓一共派遣1萬名兵力前往俄羅斯，其中相當一部分已經抵達庫斯克州。而美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則表示，目前美方評估北韓軍已有1萬名兵力抵達庫斯克州。至於烏克蘭總統澤倫斯基則表示，已有1萬1000名北韓士兵駐屯庫斯克州。

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