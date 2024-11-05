彰化「葉鼻蝙蝠」秘境現況曝！遭粗暴驅趕　600隻僅剩1／3

▲彰化四面佛寺葉鼻蝙蝠秘境遭破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市的四面佛寺，是台灣特有種「葉鼻蝙蝠」秘境，日前遭到一名男子闖入持掃把、樹枝驅趕，600隻蝙蝠嚇得飛離，過程中一隻蝙蝠摔落地面慘死，經男子暴力騷擾後，秘境僅剩200隻蝙蝠，廟方相當痛心，目前先在周邊加設圍欄，以避免不肖人士再度闖入破壞。

2日上午，該名男子與家人一起到寺院，未料男子闖入「葉鼻蝙蝠」秘境，在驅趕拍打之前，走下樓梯以木棒敲擊鐵樓梯扶手、發出尖銳的聲響，這時蝙蝠已受到驚嚇，前肢向前仰吊掛天花板上作出警示動作，男子不放過，再持樹枝、木板、掃把驅趕拍打，嘴裡還不停的大喊「走啦！走啦」，長達1分鐘的粗暴行為，使蝙蝠掉落地上死亡。

▲彰化四面佛寺葉鼻蝙蝠秘境遭破壞大部分都飛離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

四面佛寺總幹事林峻毅指出，事發後已向警方與農業處、動防所通報，男子媽媽說，兒子有弱智及過動現象，因一時情緒不穩，才會動手騷擾「葉鼻蝙蝠」，如今蝙蝠剩下200隻，其餘400隻已經飛離秘境，要回復到原貌，最快要到明年春夏之際，否則還要等數年時間。

▲彰化四面佛寺葉鼻蝙蝠秘境遭男子破壞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

依據動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，該名男子犯行依第30條故意傷害或使動物遭受傷害，可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰；動防所將深入查證，待確定後再行相關裁處。