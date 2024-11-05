國道廂型車「後輪+輪軸」噴飛橫切2車道！婚攝嚇壞：生死一瞬間

記者游瓊華／台中報導

國道一號后里路段昨(4)日發生一件離譜意外，一輛灰色廂型車在國道外側車道上疾駛，但車輛無故冒煙，且左後輪連帶輪軸竟突然噴飛，越過2個車道。後方駕駛是一名婚禮攝影師，見狀嚇壞，趕緊閃避，幸運未被波及。事後將行車紀錄器影片貼網，並敘述過程，直言當下差點車頭被擊中，真的是生死一瞬間。

▲廂型車輪胎連輪軸噴飛越過2個車道，嚇壞左後方駕駛。（圖／翻攝Threads）



貼文網友表示，當天去台中拍結婚登記寫真，收工回程的路上，發現前方車輛有異狀，所以刻意開到內側車道，打算加速超車，未料前方車輛輪胎無預警脫落飛出，差點砸中車頭，擔心輪胎撞到分隔島反彈，趕快急煞再加速過去。貼文一出，網友也直呼駕駛反應太快，稱「舒馬赫 4 ni?」、「根本絕命終結站現實版」。

對此，國道公路警察局第三公路警察大隊表示，本案尚未接獲民眾報案撞擊掉落之輪胎或機件，將調閱影像追查，通知車主到案說明；另外，依據道路交通管理處罰條例第30條之1規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰，也提醒若有其他車輛因此發生撞擊，更會有民刑事責任。