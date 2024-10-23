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天道盟公主重出江湖再害1命　囚虐老翁強奪房產被延押2月

▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中地院認為竺女和共犯說詞不一，且有逃亡可能，裁定延押2月，禁見通信。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市綽號「天道盟公主」的竺姓女子，2016年被控貪圖吳姓男子的祖產，最後打死吳男並棄屍，更一審僅認定犯棄屍罪，判刑2年；未料竺女故技重施，今年年初持棍棒凌虐身障人士陳姓男子致死，日前已被台中地檢署依傷害致死等罪嫌起訴羈押至今，台中法院認為竺女與2名共犯供述不一，且有逃亡之虞，裁定28日起延押2個月，並禁止接見、通信。

竺女自稱「天道盟公主」、「甜甜」，被控2016年間在桃園使計敲詐吳男房產，最後凌虐致死，遺體棄置山中。桃園地院一審僅認竺女犯棄屍罪判刑2年，二審雖逆轉改判12年，全案經撤銷發回，更一審維持一審2年刑度。

不料，竺女重施故技，2023年底，得知住在台中海線的陳姓老翁名下有多筆土地，找來共犯張姓男子、江姓男子，將陳男囚禁在多處飯店，期間或徒手或持掃把毆打全身，造成肋骨骨折、氣血胸、腹腔積血，送醫不治。

台中法院認為，竺女113年10月27日羈押屆滿，經10月18日訊問被告後，認其所涉傷害致死、3人以上共同非法剝奪身心障礙之人行動自由達7日以上等罪嫌疑仍重大，且被告前於111、112年間因另案經通緝到案，有事實足認為有逃亡之虞，此外，竺女、2名共犯與被害人實際相處情形為何、限制行動自由之具體細節為何、彼此分工為何等情，證述仍存有出入，因此，10月21日裁定，自10月28日起延長2月，禁止接見、通信。

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