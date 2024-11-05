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新北36歲男找妖豔變性人「做S」　「想再一次」突馬上風猝死

▲▼泰籍男子小可來台賣淫逾期一年，因恩客在性交易過程死亡才曝光遭逮。（圖／記者陸運陞攝）

▲泰籍男子小可變性來台賣淫逾期一年，因恩客在性交易過程死亡才曝光遭逮。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，日前透過網路媒介，前往福和路57巷內一處民宅內，與一名泰籍女子從事性交易，過程中疑似過於興奮，導致男子心臟病發，倒在沙發上無呼吸心跳，該名賣淫女子立即撥打119通知救護車將男子送醫，經搶救仍宣告不治，警方獲報，介入調查偵辦，發現該名賣淫女子竟是男兒身。

據了解，26歲泰籍男子花名「小可」，在泰國做完變性手術，透過友人介紹去年10月份，假借來台觀光旅遊名義，逾期居留並從事賣淫工作，由33歲游姓男子在各大論壇上刊登廣告，並承租永和福和路巷內某處民宅，以每小時3000元的代價，提供2次性服務獲利。

上週五（1日）下午3時許，36歲曾姓男子依照論壇訊息，加入通訊軟體前往消費；游男進入房內付錢後，「小可」就替他服務，第一次結束，游男表示心跳加速、呼吸急促，就倒在房內沙發，表示要休息一下，但沒多久卻沒了呼吸，「小可」嚇得連忙撥打119，請救護車協助送醫，自己也陪同前往永和耕莘醫院。

游男經搶救仍宣告不治，院方發現陪同的「小可」有異，通報警方前來；經調查警方發現，「小可」不但逾期居留在台靠賣淫維生，透過護照赫然發現為男兒身，警方隨即傳喚承租的游男，並依妨害風化罪移送新北地檢署偵辦，而「小可」則依社會秩序維護法裁罰，並交由新北專勤隊依入出國移民法送辦。

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