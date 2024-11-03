新北男開車左轉未禮讓　無照18歲騎士撞上噴飛！驚悚影片曝

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區昨天（2日）晚間10時許，環河西路二段發生一起機車與汽車事故。當時汽車駕駛準備左轉進巷內，與對向無照騎機車直行的騎士發生碰撞，造成機車騎士當場飛越汽車倒臥路旁，警方抵達，先將受傷的騎士送醫，經治療後已無大礙，目前警方正進一步釐清肇事原因。

▲劉男與楊男在路口發生碰撞，楊男遭撞飛倒臥路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，發生事故的分別為汽車駕駛23歲劉姓男子，與騎機車的18歲楊姓男子；劉男昨晚獨自開車準備返家，途中沿著環河西路二段往中和方向行駛，行經217巷口左轉時，與對向直行準備到新店找朋友的楊男發生碰撞，楊男撞上劉男車頭後，飛起空翻一圈後倒地，劉男則立即停車報警。

▲汽車駕駛劉男當時獨自開車準備返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報，救護車抵達時，經檢查楊男全身多處擦、挫傷，送往永和耕莘醫院，經治療後已無大礙，但經調查發現，楊男雖無酒駕情況，卻未持有駕照騎車，隨後警方將規定製單告發，而駕駛汽車的劉男，同樣沒有酒駕情況，疑似未禮讓直行車導致事故發生，但確切原因仍待進一步釐清。

▲楊男當時準備去新店找朋友，經查發現楊男無照騎車。（圖／記者陸運陞翻攝）