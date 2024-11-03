永和KTV16人大亂鬥！走道擦撞引爆　21警到場噴辣椒水壓制

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區永和路二段上某間KTV，今天（3日）凌晨5時許，一名男子持西瓜刀在KTV內砍傷2名男客；警方獲報，立即啟動快打，抵達現場將持刀男子上銬逮捕，其餘趁勢叫囂酒客，也遭警方強制帶回釐清。初步了解，發生衝突原因為走道上雙方發生擦撞，才引發該起衝突事件。

▲何男持西瓜刀砍傷2名酒客，遭成16人走道大亂鬥，警方出動快打噴辣椒水壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌持西瓜刀砍人的24歲何姓男子，今天凌晨與7名友人到永和路二段KTV歡唱，席間高姓友人走出包廂到櫃檯講電話；而從其他包廂走出的38歲林姓男子、36歲吳姓男子與4名友人，到櫃檯要求更換大包廂，林男與吳男準備返回原本包廂時，卻與高男發生肢體擦撞，進而產生衝突。

▲警方先將遭砍傷2名酒客送醫，隨後將鬧事的其餘酒客帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男、吳男與4名友人，藉著酒意企圖衝進高男包廂理論，但遭到包廂內何男等人阻擋，最後仍闖進包廂內，雙方再度叫囂發生口角衝突；但酒意上頭的何男，見到對方態度囂張，拿出預藏的西瓜刀，就朝闖進的林男與吳男等人揮砍，造成38歲林姓男子左手，36歲吳姓男子腹部各一處刀傷。

店家見狀，急忙撥打110報警處理，警方獲報，立即啟動快打，21名警力於5分鐘內抵達，立即逮捕持刀傷人的何男，並壓制上銬，並通知救護車將受傷的林男與吳男送醫治療，並將剩餘友人全數帶回偵辦。

警方表示，接獲報案時，隨即啟動快打部隊，出動21名警力到現場，逮捕涉嫌持刀傷人的男子，為避免情勢擴大，並將全數16名酒客帶回釐清，初步了解，起因為肢體擦撞引起。目前將依殺人未遂罪將何男移送新北地檢署偵辦，而其餘相關涉案友人，將依聚眾鬥毆移送偵辦。

▲警方到場處理，仍有酒客不斷叫囂，警方執行強制力全部帶回。（圖／記者陸運陞翻攝）