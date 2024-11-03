　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

永和KTV16人大亂鬥！走道擦撞引爆　21警到場噴辣椒水壓制

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區永和路二段上某間KTV，今天（3日）凌晨5時許，一名男子持西瓜刀在KTV內砍傷2名男客；警方獲報，立即啟動快打，抵達現場將持刀男子上銬逮捕，其餘趁勢叫囂酒客，也遭警方強制帶回釐清。初步了解，發生衝突原因為走道上雙方發生擦撞，才引發該起衝突事件。

▲▼何男持西瓜刀砍傷2名酒客，警方出動快打壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲何男持西瓜刀砍傷2名酒客，遭成16人走道大亂鬥，警方出動快打噴辣椒水壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌持西瓜刀砍人的24歲何姓男子，今天凌晨與7名友人到永和路二段KTV歡唱，席間高姓友人走出包廂到櫃檯講電話；而從其他包廂走出的38歲林姓男子、36歲吳姓男子與4名友人，到櫃檯要求更換大包廂，林男與吳男準備返回原本包廂時，卻與高男發生肢體擦撞，進而產生衝突。

▲▼何男持西瓜刀砍傷2名酒客，警方出動快打壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方先將遭砍傷2名酒客送醫，隨後將鬧事的其餘酒客帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男、吳男與4名友人，藉著酒意企圖衝進高男包廂理論，但遭到包廂內何男等人阻擋，最後仍闖進包廂內，雙方再度叫囂發生口角衝突；但酒意上頭的何男，見到對方態度囂張，拿出預藏的西瓜刀，就朝闖進的林男與吳男等人揮砍，造成38歲林姓男子左手，36歲吳姓男子腹部各一處刀傷。

店家見狀，急忙撥打110報警處理，警方獲報，立即啟動快打，21名警力於5分鐘內抵達，立即逮捕持刀傷人的何男，並壓制上銬，並通知救護車將受傷的林男與吳男送醫治療，並將剩餘友人全數帶回偵辦。

警方表示，接獲報案時，隨即啟動快打部隊，出動21名警力到現場，逮捕涉嫌持刀傷人的男子，為避免情勢擴大，並將全數16名酒客帶回釐清，初步了解，起因為肢體擦撞引起。目前將依殺人未遂罪將何男移送新北地檢署偵辦，而其餘相關涉案友人，將依聚眾鬥毆移送偵辦。

▲▼何男持西瓜刀砍傷2名酒客，警方出動快打壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方到場處理，仍有酒客不斷叫囂，警方執行強制力全部帶回。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安
快訊／12強中華隊再戰捷克打線調整
林襄明年當隊長？　李多慧空降內幕曝光...她哭了三天
陳啟昱失聯爆離婚！　前妻在北部
準「銀杏」周三後抵台灣東南方　粉專揭2點：可能滯留打轉
快訊／解放軍一早37架共機出海！　穿越進入西太平洋訓練
小S大女兒「超兇身材現形」！上衣包不住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拍戲把持不住！男演員車上擁吻+啪啪人妻4次　挨告要賠30萬

屏東行車糾紛　賓士路口急煞攔車！里港警開單舉發

永和KTV16人大亂鬥！走道擦撞引爆　21警到場噴辣椒水壓制

陳啟昱失聯...意外曝去年9月離婚！前妻在北部很久沒聯絡

快訊／國3南下田寮段車禍！休旅車撞緩撞車「占用所有車道」

媒介同鄉嫁台收介紹費！移民署喊「已觸法」：將加強查察依法裁罰

新北婦深夜騎車遭撞倒地！單車變形…肇事駕駛上國道跑了

朝陽科大生告別式播放生前「生日3願」　女友深情告白：永遠愛你

康芮肆虐花蓮！世界展望會逾百弱勢家戶受創　籲各界伸援手

彰化廟會活動爆肢體衝突！2交管人員扭打　氣消了互不提告

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

女兒見爸回家露笑顏　看媽就秒收起笑容XD

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

拍戲把持不住！男演員車上擁吻+啪啪人妻4次　挨告要賠30萬

屏東行車糾紛　賓士路口急煞攔車！里港警開單舉發

永和KTV16人大亂鬥！走道擦撞引爆　21警到場噴辣椒水壓制

陳啟昱失聯...意外曝去年9月離婚！前妻在北部很久沒聯絡

快訊／國3南下田寮段車禍！休旅車撞緩撞車「占用所有車道」

媒介同鄉嫁台收介紹費！移民署喊「已觸法」：將加強查察依法裁罰

新北婦深夜騎車遭撞倒地！單車變形…肇事駕駛上國道跑了

朝陽科大生告別式播放生前「生日3願」　女友深情告白：永遠愛你

康芮肆虐花蓮！世界展望會逾百弱勢家戶受創　籲各界伸援手

彰化廟會活動爆肢體衝突！2交管人員扭打　氣消了互不提告

想等斷頭潮？房產達人揭逾放比創新低背後：3大原因免等了

拍戲把持不住！男演員車上擁吻+啪啪人妻4次　挨告要賠30萬

《英雄聯盟》總決賽收視破紀錄！Faker神發揮奪五冠破694萬觀看

黑豹旗／穀保四強賽擊敗壽山！挺進冠軍戰第6度交手平鎮

屏東行車糾紛　賓士路口急煞攔車！里港警開單舉發

快訊／12強中華隊再戰捷克打線調整　陳晨威扛開路先鋒

快訊／蛋價再漲2元！天冷帶動買氣「批發價每斤36元」

誰代理黨魁？柯文哲延押　江和樹：支持黃國昌帶民眾黨走向新未來

加州男自稱「1人投川普6票」遭肉搜丟工作！　最重恐判5年

王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

閃車自撞亡！朝陽科大生今公祭　父接星宇錄取書

「橘子」許芷瑜傳已轉往澳洲　北檢：不予評論

變態男對3女下藥性侵　遭重判7年半

國道賓士車插進大貨車尾！車頭夾扁　駕駛送醫不治

朝陽科大生告別式　女友深情告白：永遠愛你

單親媽遭性侵產雙胞胎生活陷困境　彰化社會處回應了

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

即／國1南下6車追撞！回堵5km塞爆

兒遭潑油　母放棄急救：我成殘忍母親

夫赴陸「包二奶」！人妻忍20年反擊了

明仁會基隆設堂口　逼少年加入違幫規就打

更多熱門

相關新聞

閃車自撞亡！朝陽科大生今公祭　父接星宇錄取書

閃車自撞亡！朝陽科大生今公祭　父接星宇錄取書

朝陽科技大學4年級航空機械系張姓學生上月21日，在台中市大里區為閃避違規迴轉的BMW，不慎自撞電桿，造成頭部重創送醫不治。今天（3日）是張生的告別式，由於張生在校表現優異，更錄取了星宇航空工作，校方因此在今天頒發了畢業證書、航空維修訓練中心結業書，星宇航空也授予錄取通知書，由張父代為領取。痛失愛子的張父強掩悲痛，對著張生遺照說「這是祢的榮譽，也是我的榮耀。」

新北男開車左轉未禮讓　無照18歲騎士撞上噴飛

新北男開車左轉未禮讓　無照18歲騎士撞上噴飛

中和轎車撞進水果攤！「狂冒白煙」嚇壞民眾

中和轎車撞進水果攤！「狂冒白煙」嚇壞民眾

台中公園前深夜車禍！男駕車衝上人行道

台中公園前深夜車禍！男駕車衝上人行道

明仁會基隆設堂口　逼少年加入違幫規就打

明仁會基隆設堂口　逼少年加入違幫規就打

關鍵字：

永和砍人快打影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

即／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵亡

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」

下週有「新颱風」？專家：恐在台灣附近迴轉

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面