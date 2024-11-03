趕著開趴！女通緝犯搭毒友車未開大燈拒攔查　警搜出喪屍煙彈

▲李男開車加速逃逸，仍遭警方攔下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區昨天（2日）晚間9時許，一名毒品通緝的女子，搭乘男性友人車，攜帶毒品準備一同前往旅館開毒趴。行經中山、永貞路口時，遭巡邏警員發現未開啟大燈，警員將2人攔下盤查，但男子卻心虛加速逃逸，並鑽進水源街巷內，仍遭支援警力攔下，並在車上搜出安非他命及依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）。

據了解，遭基隆地院發布毒品通緝的50歲吳姓女子，昨晚與有毒品前科的44歲李姓男子，攜帶大量安非他命及毒煙彈，準備相約一同吸食，而李男開車行駛途中卻忘記開大燈，引起巡邏警員注意，立即遭到攔查，李男不服盤查，加速往水源街方向逃逸，警員立即呼叫支援，其他警力抵達後，迅速將李男車輛攔下。

▲李男開車載遭通緝的吳女，遭警方盤查卻加速逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

李男與吳女發現被擋住去路時，開車門意圖棄車徒步逃逸，但2人仍被警員攔下並上銬逮捕。警方搜查車輛，在手套箱、置物扶手內搜出依托咪酯煙彈4顆、安非他命12包（36.13公克）及吸食器，李男坦承毒品為他所有，詢後依毒品罪移送新北地檢署，而吳女通緝部分，則解送基隆地方法院歸案。

▲警方在李男車上搜出依托咪酯毒煙彈、安非他命及吸食器。（圖／記者陸運陞翻攝）