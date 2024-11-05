日本紅葉大遲到！　東京、大阪12月才能看到

▲日本今年紅葉見頃時間較往年延遲，圖為京都醍醐寺。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

隨著日本賞楓季節的展開，各地氣象機構陸續發布今年的紅葉預測，大阪、東京等熱門賞楓地點的紅葉見頃時間較往年延遲，預計到12月才是最佳觀賞期。建議計劃前往日本觀賞紅葉的旅客在安排行程時留有彈性，以增加觀賞美景的機會。

▲日本最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象株式會社官網）



根據日本氣象株式會社預測，今年秋天日本9月氣溫創下新高，並預計10月之後氣溫仍持續偏暖。東京的紅葉見頃期可能延遲至12月5日，有望追平歷史最晚紀錄；大阪紅葉則預計見頃期在12月8日，兩地都將比往年晚些時候迎來最佳觀賞時刻。

在全國51個設有紅葉觀測標本木的城市中，預計將有11個城市刷新最遲見頃的紀錄，另有5個城市可能追平歷史記錄。從整體來看，今年紅葉的見頃時間可能成為歷年最遲，東日本和西日本部分地區的銀杏見頃期同樣推遲。

▲日本氣象協會最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象協會官網）



另外，日本氣象協會表示，今年北日本和東日本部分地區的紅葉見頃時間將較往年推遲，而西日本地區的紅葉預計與往年相近或略晚。

▲Weather News紅葉見頃預報。（圖／取自Weather News官網）



Weather News則指出，持續的高溫使東、西日本紅葉變色進程放緩，東日本山區部分紅葉名所的見頃時期較往年稍晚，通常在11月上旬進入見頃的名所，今年預計將延至11月中旬後才達到往年水準。