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北韓1萬多名士兵進駐俄羅斯　訓練無人機操作、火砲戰術

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲北韓軍人在俄軍軍事基地。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部4日指出，目前北韓有1萬多名士兵進駐俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast），若他們投入戰場上，將成為烏克蘭軍隊的合法攻擊目標。

國防部發言人空軍少將萊德（Pat Ryder）說明，北韓軍隊於上月進入俄羅斯，目前估計駐俄北韓軍隊已增加至約11,000至12,000人，並接受俄軍步兵戰術、無人機操作、火砲戰術及清除壕溝等訓練，各種跡象顯示這些部隊將提供某種作戰或支援能力。他表示，北韓部隊可能是用於填補俄軍損失，「這或許是一個合理的推測，但我絕對不希望自己是那裡的北韓士兵。」

▲▼俄羅斯總統普丁於2024年11月4日在莫斯科會晤北韓外長崔善姬，雙方握手致意，展現兩國外交關係的加強。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁於4日在莫斯科會晤北韓外長崔善姬，雙方握手致意。（圖／路透社）

此外，美國已向中東地區增派部隊，部署額外的彈道飛彈防禦驅逐艦、戰鬥機中隊、加油機及數架B-52轟炸機。B-52轟炸機已抵達中東，其他部隊將陸續到位，萊德說，「這些部署符合我們保護美國公民及在中東地區部隊、保衛以色列，並透過威懾和外交實現局勢降溫的承諾。」

萊德強調，這些增派部隊將與「薩德反飛彈系統（THAAD）」、兩棲部隊及海軍遠征部隊共同駐防，展示美國全球防禦的靈活性，以及迅速應對國家安全威脅的能力，若伊朗及其盟友或代理人藉此時機攻擊美國人員或利益，美國將採取一切必要措施捍衛自身安全。

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