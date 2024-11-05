已發1600萬美元獎金！馬斯克百萬抽獎挨告　挺川委員會認「有挑過」

▲馬斯克在賓州等關鍵搖擺州推動抽獎活動，要求登記選民簽署支持言論自由與擁槍權等請願書。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）身為共和黨候選人川普的「超級助選員」，為吸引民眾支持言論自由與擁槍權，在賓州等7大關鍵搖擺州推出抽獎，發放100萬美元獎金，儘管遭到檢察官起訴，最終法院認為沒有違法，不過如今相關團體卻坦承，其實獲獎者並非隨機選出，而是經過篩選。

目前馬斯克已經透過其成立的委員會，在該活動發放1600萬美元（約新台幣5億1113萬2800元）。

根據《美聯社》、《紐約郵報》，身為民主黨人的費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner），針對馬斯克成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）於當地時間10月19日在賓州推出的抽獎活動提出訴訟，認為該項活動是違反州法律的非法樂透，不過卻於當地時間本月4日遭到費城普通法院法官安佛里塔（Angelo Foglietta）駁回。

檢察官克拉斯納認為，馬斯克透過委員會所推出的抽獎活動無疑是一場騙局，「旨在實際影響全國選舉」，要求停止。對此，美國政治行動委員會的辯護律師戈伯（Chris Gober）在聽證會向法官坦承，該項活動實際上並非馬斯克所聲稱的「隨機選出」，因為這些獲獎者事前已經過篩選，由委員會針對各代言人的適合度發放獎金。

報導指出，馬斯克已經向「簽署請願書的選民」捐贈了1600萬美元的獎金。