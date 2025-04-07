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川普課稅課到企鵝家門口！　馬斯克也酸「很好笑」

「企鵝棲息地」無人島也要課稅？美商務部長回應「防止中國走後門」。示意圖，（pexels）

▲「企鵝棲息地」無人島也要課稅？美商務部長回應「防止中國走後門」。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前宣布對全球180多個國家與地區實施「對等關稅」政策，祭出高達10%的統一稅率，引發國際震撼。不過，其中竟包含一座連人類都沒居住的無人島——澳洲赫德島與麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands），這座只有企鵝與海豹棲息的冰雪小島也被列入課稅清單，引發一片譁然，也迅速在網路上成為迷因笑話。對此，美國政府效率部（DOGE）領導人、特斯拉執行長馬斯克直呼：「這很好笑！」

赫德島與麥克唐納群島位於印度洋、接近南極洲，屬於澳洲外島領地，目前完全無人居住，生態以海豹、企鵝為主。儘管如此，美國政府仍將其納入10%關稅清單。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CBS節目《面對國家》（Face the Nation）專訪時解釋，這是為了防堵某些國家利用偏遠地區轉運商品、規避關稅的漏洞。

盧特尼克指出：「如果清單上漏了一個地方，就有可能成為漏洞。中國在2018年就曾透過其他國家來規避川普政府的貿易限制，我們這次不想再犯相同錯誤。」

不過美方對無人島課稅已經成為網路上瘋傳的迷因哏圖，就連川普頭號大將馬斯克也忍不住在社群轉發：「這很好笑！」（This is funny），並搭配上一個笑哭的表情，似乎也認為這樣的政策過於誇張，還被解讀是在跟這次的關稅政策劃開界線，不少網友紛紛轉發，甚至有人笑說：「企鵝們也要報關繳稅了嗎？」

有外媒猜測，川普政府是否透過人工智慧（AI）生成這份超過180國的課稅名單，導致連無人島都榜上有名。對此，盧特尼克嚴正否認，強調該清單是經過嚴格盤點並依據實際貿易漏洞風險制定，不是隨機選取。他也補充，實際上還有很多國家並未被列入清單之中。

這並非馬斯克首次針對川普的貿易政策發表看法。英國《獨立報》指出，川普的關稅計畫由經濟顧問納瓦羅與商務部長盧特尼克主導，馬斯克早在先前就曾批評納瓦羅是「一個從哈佛畢業卻毫無建樹的經濟學者」，更直言他「一事無成」，兩人之間的理念分歧可見一斑。


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