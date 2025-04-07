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16歲少女喝醉　男假好心「拉進公廁性侵」！2友竟加入還錄影

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲ 少女喝醉後無力反抗，遭3人集體性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名少女和友人在公園喝酒，喝醉後想到廁所嘔吐，未料一名男子假意扶她去廁所，卻趁機對她加以性侵，後來2名男子前來查看狀況，先是跟著起鬨錄影，後來也開始起色心，聯手性侵得逞，事隔逾3年後法院判決出爐。

據當地《新明日報》報導，現年22歲的男嫌伊斯納里及23歲的阿敏分別被控4項及3項罪名，包括性侵當時僅16歲的受害者及擅闖女廁等。兩人7日皆承認犯下性侵，法官判處伊斯納里12年6個月徒刑及鞭刑12下，阿敏則判處10年6個月徒刑及鞭刑12下。

案發於2022年3月27日，當時16歲的受害者和一名友人相約見面，而伊斯納里和受害者友人相識，三人一起看完電影後伊斯納里提議喝酒，一行人便買了一瓶琴酒和6罐紅牛後前往公園。

後來阿敏和伊斯納里另一名友人拉登加入，共有4女3男一起喝酒聊天，幾杯混酒下肚後受害者開始微醺，伊斯納里也已喝醉，後來受害者想要嘔吐，伊斯納里便扶她到公廁，接著竟將她拉進隔間性侵。

由於兩人遲遲沒有回來，阿敏和拉登便前往女廁查看，目睹少女遭到性侵不但沒有制止，還拿手機錄下一段52秒影片，接著輪流對少女出手性侵，儘管少女多次說「不」拒絕仍無法阻止。

事後一行人到附近公車站等車，這時伊斯納里向少女道歉請求原諒，但少女不願意，隔天向親友坦承遭到性侵，親友質問伊斯納里時他卻改口不認。

伊斯納里於同月29日被捕，此前便因滋事打架、冒充公務員及偷竊等罪嫌進入青年改造所，犯下性侵時才剛獲釋不久，身上還配戴電子追蹤器。律師稱他當時並未與另外2人串通，阿敏律師則稱他是一時衝動，而拉登至今不願認罪，案件仍在審理中。

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