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不只彈跳豬！狗狗預測「川普當選美國總統」

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗民調數據緊咬，在各方猜測誰將會當選之際，有一隻狗狗「喬伊」（Joy）做出最新預測，選擇川普。

Newsweek報導，瑞士洛桑大學（University of Lausanne）組織行為學教授安托納基斯（John Antonakis）進行一項測試，在喬伊面前擺上美國大選2名總統候選人的照片以及2份相同食物。依據影片，在安托納基斯說「吃吧」的那一刻，喬伊毫不猶豫選擇川普照片前的飼料。

安托納基斯坦言，利用動物來做選舉預測有些傻，但這並沒有阻止他讓狗狗玩這項遊戲來選擇勝選之人，「這是否意味著川普當選？或許吧，但我們無從得知。」

除了喬伊，還有一隻松鼠Gnocchi Jr.也做出美選預測，根據牠吃掉哪個碗裡的堅果最多，來分出美選勝負，在30分鐘後，牠預測賀錦麗將會入主白宮。

另外，泰國超人氣侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）也為大選結果開示，4日在兩顆西瓜中選出心目中的美國總統人選，選中了川普。

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