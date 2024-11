不只彈跳豬！狗狗預測「川普當選美國總統」

Dog predicts 2024 presidential election, sniffs out Donald Trump as winner https://t.co/nejVxEQQ0B

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗民調數據緊咬,在各方猜測誰將會當選之際,有一隻狗狗「喬伊」(Joy)做出最新預測,選擇川普。

Newsweek報導,瑞士洛桑大學(University of Lausanne)組織行為學教授安托納基斯(John Antonakis)進行一項測試,在喬伊面前擺上美國大選2名總統候選人的照片以及2份相同食物。依據影片,在安托納基斯說「吃吧」的那一刻,喬伊毫不猶豫選擇川普照片前的飼料。

安托納基斯坦言,利用動物來做選舉預測有些傻,但這並沒有阻止他讓狗狗玩這項遊戲來選擇勝選之人,「這是否意味著川普當選?或許吧,但我們無從得知。」

除了喬伊,還有一隻松鼠Gnocchi Jr.也做出美選預測,根據牠吃掉哪個碗裡的堅果最多,來分出美選勝負,在30分鐘後,牠預測賀錦麗將會入主白宮。

另外,泰國超人氣侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)也為大選結果開示,4日在兩顆西瓜中選出心目中的美國總統人選,選中了川普。

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG