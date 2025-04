兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

▲ 婦女遭綁在電線桿上毆打。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度旁遮普邦發生一起離譜事件,一名婦女因兒子與人私奔,遭當地村民綁在電線桿上集體毆打羞辱,有人拍下過程上傳社群平台,引發網友公憤,目前警方已逮捕2名涉案人士立案調查。

綜合《印度斯坦時報》等當地媒體,這起事件發生於3日,受害婦女從盧迪亞納(Ludhiana)前往拉傑普拉的詹蘇瓦村(Jansua)探望20歲的兒子,未料兒子因和鄰居家一名已婚女子私奔,引發村民眾怒。

A Shocking incident in the village Jansuan, Rajpura

A woman tied to an electric pole. As per info, a love affair involving a 20-year-old boy(son of a woman tied) and a woman living in the neighborhood ran away, after which the family members of the woman, who was involved in the… pic.twitter.com/Kj8XZtdp4I