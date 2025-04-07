兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

▲ 婦女遭綁在電線桿上毆打。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦發生一起離譜事件，一名婦女因兒子與人私奔，遭當地村民綁在電線桿上集體毆打羞辱，有人拍下過程上傳社群平台，引發網友公憤，目前警方已逮捕2名涉案人士立案調查。

綜合《印度斯坦時報》等當地媒體，這起事件發生於3日，受害婦女從盧迪亞納（Ludhiana）前往拉傑普拉的詹蘇瓦村（Jansua）探望20歲的兒子，未料兒子因和鄰居家一名已婚女子私奔，引發村民眾怒。

A Shocking incident in the village Jansuan, Rajpura

A woman tied to an electric pole. As per info, a love affair involving a 20-year-old boy(son of a woman tied) and a woman living in the neighborhood ran away, after which the family members of the woman, who was involved in the… pic.twitter.com/Kj8XZtdp4I — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) April 6, 2025

這名已婚女子的公婆逮到小王母親，氣得對她暴力相向，甚至將她綁在電線桿上集體毆打，還拍下過程上傳網路。影片在社群平台瘋傳後，警方迅速趕到現場將婦人救下，送往當地醫院治療。

婦人聲稱對兒子的行蹤毫不知情，並要求嚴懲施暴者。警方已依輕微傷害罪及蓄意侮辱婦女等罪名將十幾人立案，並逮捕2名嫌犯，全案仍在調查中。