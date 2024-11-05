交往工程師男友「列5優點狂讚」！釣一票苦主：表面單純私下約砲

▲原PO大讚工程師男友很優秀。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

多數人對工程師的刻板印象就是木訥、話少，不懂得討女生歡心，身邊異性朋友也不多，就有女網友分享，工程師男友的5大優點，包括工作環境男性居多，不用擔心會跟女同事太親近，且上班時間多在電腦前，打電話可以快速接起，貼文掀起兩派網友討論，「前男友也是工程師，結果偷吃同公司女同事」。

女網友在Dcard發文，「工程師男友超棒的」，分享男友的5大優點，工作環境主要是男性，不必擔心與女同事過於親近；上班時間大多在電腦前，方便聯繫，會迅速接聽電話，「因為他本來就要on call」。

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除了以上的優點，她也提到，自己的工作有很多重複性的行政雜事，需要核對一堆資料，工程師男友為此寫了一個系統，讓她工作效率大幅提升，「我只要匯入檔案，一分鐘可以跑好幾十筆資料，之後再下載檔案就完成了」。此外，購買新電腦後，她只需列出所需功能清單，男友就能在一天之內安裝好所有軟體。

對此，有苦主列出悲慘事蹟，「妳先看完他的手機再發文一次」、「工程師…我前任就是，表面看起來超單純，結果背地裡嫖妓、外遇、約炮…呵呵」、「前男友也是工程師，我也想說他交友、工作環境單純，結果還是被我抓到跟女生講電話，笑死」、「前兩任都是工程師，都很爛，一個是跟公司主管一起去喝茶，一個是跟HR跑汽車旅館」。

不過也有網友緩頰，「各行各業都有很渣的人啊，工程師莫名背罵名真可憐」、「醫生也有很渣的，人的問題，和職業沒有關係」、「我是工程師，平常生活上班>下班>玩電腦>偶爾跟朋友聚餐吃飯>重複循環，不是工程師都這麼複雜」、「工程師真的不是每個都那樣，有一個同事最近剛交了人生第一任女友，每天下班就從台北衝下去桃園見面，平常沒見面的日子都兩點一線」。