大學報告「用標楷體」惹怒組員！她被逼改納悶：真的醜嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友高職念商科，不論考證照還是交作業，都被要求用標楷體；怎料，後來進到大學，一堆同學嫌標楷體不好看，逼她換成微軟正黑體，這讓她不禁納悶，「標楷體很醜嗎？」

女網友在Dcard發文提到，「我本身高中唸的是商科，在考一些電腦證照時，裡面字體要麼新細明體要麼標楷體，做作業或交一些資料，老師也都要求用標楷體，所以我一直認為是統一使用它的。」

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直到進入大學，她因科系的緣故，周遭有很多設計系的同學，當分組報告見她用標楷體竟會發火，「真的大爆氣的那種，說很醜...為什麼要用標楷體，用微軟正黑體比較好，後來我也就默默地習慣用微軟正黑體；結果到現在出社會工作了，公司合約書我用微軟正黑體，我們老闆跟我說沒有不行，但是很奇怪，還是用標楷體比較好，不然就是新細明體。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，她不禁笑說，「標楷體很醜嗎？其實我一直覺得不醜啊！有時候用微軟正黑體，第一時間看到反而怪怪，在外到底用哪個字體會比較好？」

而網友們則回應，「標楷體、新細明體因為有襯線或書法感，在紙本文件上看起來比較正式穩重，很多公司也覺得這樣更專業，不過無襯線的微軟正黑體在螢幕上閱讀更清晰、不會那麼累。一般建議紙本、正式文件用標楷體；數位簡報或現代設計可以考慮微軟正黑體」、「簡報都用微軟正黑，文件才用標楷體」、「因為閱讀疲勞」、「麻煩請看用途及場合好嗎？某些文件標楷體較為合適，但想像一下路牌、車站標示全都變標楷體，會有多醜」。