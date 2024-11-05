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淫魔NONO強制猥褻2女再獲不起訴　士檢：可聲請再議尋求救濟

▲▼ NONO 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲NONO被起訴涉嫌對6女犯下7次性侵罪行，另2女提告猥褻部分獲檢察官處分不起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

本名陳宣裕的藝人NONO在去年6月間演藝圈me too風波中，因「小紅老師」率先揭發，接連遭多名女子指控涉嫌性侵，士林地檢署今年5月起訴NONO涉嫌性侵6名女子，案件仍在法院審理中，另有2名女子指控NONO強制猥褻的部分，日前經高檢署移轉管轄到士檢，但因查無犯罪嫌疑，5日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

士林地檢署5月間起訴NONO對6名女性犯強制性交、強制性交未遂等7罪的同時，對NONO被控對2名女子強制猥褻部分處分不起訴，2女未再議而確定；士檢5日公告2女提告案件的偵查結果，是原本北檢調查處分不起訴，經高檢再議發回並移轉管轄到士檢調查，仍因罪嫌不足而處分不起訴。士檢表示，這2名告訴人收到不起訴處分書後，可於10日內斟酌是否聲請再議以尋求救濟。

NONO因涉嫌多次利用身為藝人的知名度及工作機會，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，以介紹工作或節目錄影結束後吃消夜的名義，邀約6名被害人到住處、飯店、車上等處獨處，進而伸出狼爪。

士檢調查認為NONO對6名被害人共犯下3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪，依7項罪嫌提起公訴，檢察官並批NONO為逞私慾，對眾多被害人身心危害甚鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意，建請從重量刑。法院9月間開庭審理時，被害人畫出NONO家中「樓中樓格局」，NONO仍否認犯行，庭訊後與律師離開法院。

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