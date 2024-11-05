特斯拉Cybertruck翻車撞爛！整輛扭曲變形　4乘客奇蹟生還

▲特斯拉Cybertruck翻車撞爛。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一輛特斯拉Cybertruck在2日凌晨發生嚴重車禍，整輛車被撞到扭曲變形、翻覆在地，其中一名乘客還被拋出車外，但4名乘客全數奇蹟生還。

根據《紐約郵報》報導，這輛Cybertruck於2日凌晨行駛於哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉市（Guadalajara）街頭時，突然翻覆撞上街旁的雕像，整輛車支離破碎、扭曲變形，還有一名18歲少女被甩出車外，其餘3名乘客被困在重達約3噸的Cybertruck車裡。

救援人員趕抵現場後，用工具切開車體，才順利救出2名50、60歲的男子，還有另一名16歲少女。當地消防隊長門多薩（Daniel Curiel Mendoza）表示，傷者已全數送往醫院，僅有被甩出車外的18歲少女傷勢較重，但均無生命危險。

車禍發生的確切原因尚不明確，但當地報導推測，可能是超速導致。