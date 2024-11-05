爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

▲泰國爆紅小河馬「彈跳豬」預測美國總統大選結果：選中川普！ （圖／翻攝X平台）

記者邱晟軒／綜合報導

美國總統大選開票在即！泰國超人氣侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）搶先為大選結果開示，牠昨（4）日在飼養員的安排下，在兩顆西瓜中選出心目中的美國總統人選，結果竟選中了前總統川普（Donald Trump）！

超萌侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）今年7月出生後，就因為可愛模樣在網路上爆紅。昨（4）日，園方特別準備了兩顆西瓜，分別雕刻上共和黨候選人川普及民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的名字，讓牠「預測」美國總統大選結果。

影片可以見到，「彈跳豬」毫不猶豫地選擇了刻有川普名字的西瓜，緊接著大快朵頤起來，讓現場飼養員都驚呼連連。

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG — New York Post (@nypost) November 4, 2024



影片曝光後迅速在網路上引起熱烈討論，網友紛紛留言：「真的假的，牠選川普耶！」、「好奇這隻萌神的預測準不準？」、「等著看結果啦！」掀起熱烈討論。

「彈跳豬」今年7月首次亮相以來，就因為超萌外型和活潑個性圈粉無數。飼養員 Atthapon Nundee 定期分享她活潑可愛的影片，進而吸引大量粉絲，也因此讓綠山動物園（Khao Kheow Zoo）遊客數量暴增，平日從800人狂飆到4000人，假日更從3000人激增至破萬人，可見牠的超強吸客力。

▼選前全國民調。（表／記者張方瑀製）