爆紅小河馬預測「2024美國總統大選」　結果出爐

▲泰國爆紅小河馬「彈跳豬」預測美國總統大選結果:選中川普! (圖/翻攝X平台)

記者邱晟軒/綜合報導

美國總統大選開票在即!泰國超人氣侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)搶先為大選結果開示,牠昨(4)日在飼養員的安排下,在兩顆西瓜中選出心目中的美國總統人選,結果竟選中了前總統川普(Donald Trump)!

超萌侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)今年7月出生後,就因為可愛模樣在網路上爆紅。昨(4)日,園方特別準備了兩顆西瓜,分別雕刻上共和黨候選人川普及民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)的名字,讓牠「預測」美國總統大選結果。

影片可以見到,「彈跳豬」毫不猶豫地選擇了刻有川普名字的西瓜,緊接著大快朵頤起來,讓現場飼養員都驚呼連連。

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG