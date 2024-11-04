歡慶設市百年！基隆百光影盛典登場　雷射燈光秀輝映港區

▲基隆百光影盛典璀璨登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府自今（4日）於海洋廣場舉辦「基隆一百光影盛典」，必拍亮點之一的雷射燈光秀，即日起至明年1月5日每晚5時至9時的整點登場。市長謝國樑於今（4日）出席點燈啟動儀式，象徵基隆百年風華。此次活動的亮點為每晚整點登場的3分鐘雷射燈光秀，光束隨著音樂輝映港區，打造令人驚豔的視覺饗宴。

謝國樑表示，今年基隆市正式邁入百年，設市100系列活動也隨之啟動。海洋廣場作為基隆的門戶，此次特別精心設計了一系列互動裝置和燈光展演，包括雷射燈光音樂秀、Rainbow Walk音樂互動區、浪漫光廊及打卡拍照區，誠邀國內外旅客共襄盛舉，體驗基隆的港都魅力。未來也計劃將基隆推向國際，期待在2026年與西班牙400周年慶典共襄盛舉，延續基隆的國際文化傳承。

文觀局長江亭玫指出，此次活動中的雷射燈光秀由30組光束燈及雷射燈打造，寬幅達90米，隨音樂演繹出震撼視覺效果，帶來沈浸式光影體驗。Rainbow Walk音樂互動區的長廊全長90米，隨著音樂變換光彩，民眾可以在光影中隨節奏律動。此外，海洋廣場入口的「Keelung 100th Anniversary」燈光裝置，以及「閃動星空浪漫光廊」與「夢幻紫藤花光廊」等特色設計，為民眾提供了許多美麗的拍照場景。

謝國樑最後感謝林沛祥委員在古蹟修復和遺址保存方面的協助，並表示基隆市將在未來加強古蹟翻新與保護工作，以留存基隆歷史風貌。基隆市文化觀光局也誠摯邀請民眾持續關注並參與系列活動，共同慶祝基隆百年盛事。