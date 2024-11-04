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新營高工劉殷佐　榮獲中小學媒體素養教案設計競賽高中組優勝

▲國立新營高級工業職業學校教務主任劉殷佐，榮獲2024年度中小學媒體素養教案設計競賽榮獲高中組優勝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國立新營高級工業職業學校教務主任劉殷佐，榮獲2024年度中小學媒體素養教案設計競賽榮獲高中組優勝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應目前AI時代的來臨，教師在課程教學上也必須融入相關數位資訊能力，以提升教學效能，國立新營高級工業職業學校教務主任劉殷佐，榮獲2024年度中小學媒體素養教案設計競賽榮獲高中組優勝。

此次教案主題「自主學會媒體識讀-人人都是媒體辨識高手」中，劉殷佐主任運用「四學模式」：學生自學、組內共學、組間互學、教師導學的教學模組，讓學生能從媒體識讀的文本及網路上詐騙的影片出發進行自學，並請學生進行文本摘要及影片心得反思做紀錄。再來教師指派任務：進行防制網路詐騙訊息九宮格製作，讓學生分組進行討論與製作海報。各組間集思廣益發揮創意與討論完成海報製作，接著進行組間互學，讓各組上台分享設計海報的內容與理念。其他組也非常熱烈進行提問與回饋，讓整堂課充滿對話與交流成長的氛圍。最後由教師進行總結與澄清學生的迷思，讓學生能在生活中面對相關網路詐騙的訊息時有多一分的警惕與防範。

▲國立新營高級工業職業學校教務主任劉殷佐，榮獲2024年度中小學媒體素養教案設計競賽榮獲高中組優勝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立新營高工校長表示，近年來教育部推行數位精進教學，主要是讓教師能透過課程設計適當的融入數位工具進行備課與教學。無論是運用AI數位工具進行備課資料的蒐集或者運用數位平台進行課程教學，都能讓課堂開展出不一樣的風景。另外，學校教師也組成相關社群來進行研習與共備。期望帶來翻轉課堂教學讓新營高工的學生能在學習上有所助益。

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