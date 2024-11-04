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新營高工劉殷佐老師　獲2024全國推動閱讀優秀教師殊榮

▲國立新營高級工業職業學校國文科劉殷佐老師，榮獲2024學年度全國推動閱讀優秀教師殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國立新營高級工業職業學校國文科劉殷佐老師，榮獲2024學年度全國推動閱讀優秀教師殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立新營高級工業職業學校國文科劉殷佐老師，榮獲2024學年度全國推動閱讀優秀教師殊榮，此獎項競爭相當激烈，全國僅有10人獲獎。

劉殷佐老師目前擔任教務主任一職，除了推動相關課程教學外，在閱讀推動上也相當用心。今年適逢台南400周年，台南市也推行相當多的活動讓全民參與。新營地區最富盛名的是鐵道文化園區，裡面充滿許多糖鐵的歷史故事，於是劉殷佐主任帶領學校一群學生進行一趟「鐵道歷史文化踏查」，讓學生能走在這文化園區中聆聽解說員介紹鐵道的歷史文化，以及周遭糖業文化的興衰。

▲國立新營高級工業職業學校國文科劉殷佐老師，榮獲2024學年度全國推動閱讀優秀教師殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學生將蒐集到的資訊運用數位工具平台製作簡介三摺頁，以利提供有來新營遊歷的旅客能最快認識新營在地文化的資源。此外，利用學校的圖書館進行閱讀指導社團：舉辦性別平等專題研究、人權議題講座以及閱讀心得寫作評點，讓校園充滿濃濃的書香味。

學校鄰近的文化中心，劉殷佐主任也親自先去走訪並設計相關的任務關卡，讓學生能運用文化中心的資源進行有效的閱讀。學生在活動進行中除了要去尋找相關任務的提示進行拍照、打卡之外，還要去搜尋相關圖書資料將答案找出，讓學生能完整認識文化中心的資源。在學生的課後心得中都是滿滿的收穫與老師的用心設計。

新營高工校長黃進雄表示，該校以強調技術為主的工科學校，但唯有透過閱讀才能讓學生成為德才兼備的營工人。學校也鼓勵學生能多閱讀來增加自己的內涵，並有效利用圖書館資源讓學生在課餘時間可以來充滿溫馨般的圖書室進行一場與書對話的心靈交流。此次劉殷佐主任榮獲閱讀推動優秀教師獎項，不僅對新營高工在推動閱讀成果上的肯定，也為學校樹立了典範。

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