媳喊「給1000萬就不離婚」！婆婆猶豫了...律師打醒：一毛也不給

▲媳婦開出條件「給1000萬元就同意不離婚」，讓婦人猶豫了。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

雖然很多事若沒錢是萬萬不能，但感情問題則難以用錢解決。律師林智群在臉書分享，多年前有被1位阿桑問過兒子的婚姻問題，兒子跟媳婦婚後吵吵鬧鬧，後來媳婦要求離婚，做媽媽的當然不希望小孩離婚，所以就去跟媳婦談，豈料媳婦獅子大開口，提出了一個條件，「給1000萬元，就同意不離婚。」這讓這位媽媽相當猶豫「不知道該不該給」。

林智群今（4）日在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文指，幾年前他被1位阿桑問過小孩的婚姻問題，當時兒子跟媳婦婚後吵吵鬧鬧，後來媳婦搬回娘家，要求離婚，做媽媽的當然不希望小孩離婚，就去跟媳婦談，想和緩一下雙方的情緒，想辦法挽回。

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豈料，媳婦提出了一個條件，就是「給她1000萬元，她就同意不離婚。」而媽媽因為有那個錢，所以相當猶豫，不知道該不該給。對此，林智群則力勸「一毛也不要給她！妳有多少1000萬給人家？就算是家裡有礦，妳自己花掉不好嗎？給妳兒子不好嗎？」

林智群語重心長的說「妳把小孩帶大成年，妳的責任已經結束，接下來的人生是他自己的，不用管，也不該管。」

最後，林智群也感嘆說道，「生了小孩，好像就一輩子為小孩操心牽掛，連小孩婚姻出問題，都要媽媽下來解決，當媽媽就應該有這麼大的業障嗎？你怎麼知道過幾年她會不會再鬧一次？」

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