撞見老鳥同事上班用「Excel」看小說　釣出內行人公開偷懶妙招

▲有PTT網友分享老鳥同事上班用Excel看小說，避免主管出現要趕快切換軟體偷懶被抓包。（示意圖／翻攝自微軟官方網站）



圖文／CTWANT

一名自稱在晶圓廠工作的網友，某天上班意外發現老鳥同事用「Excel」看小說，讓他看得一頭霧水；他的分享釣出一票內行人秒懂為了不切換軟體，還加碼教學各種偷懶花招，引發熱議。

日前一名網友在PTT（批踢踢實業坊）以「同事用Excel看小說？？？」為題發文，他介紹自己是在晶圓廠上班，工作沒有值班時大家會稍微摸魚很正常，但最近他路過一位老鳥同事座位，看到對方盯著Excel表格，螢幕上都是密密麻麻的字，一副認真又專業的樣子。

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不過當原PO仔細一看，原來老鳥同事在看仙俠小說，Excel表格中有「修仙」、「元嬰」等少見的詞彙，還在表格裡附上2張圖片，讓他忍不住笑說，「你不想用手機滑太囂張，弄到word上看就算了，用Excel看是X小？？？？」

貼文一出有不少網友被原PO老鳥同事的行為笑歪，「你確定他真的是在看小說？哪天他辭職，說因為他元嬰了你就知道了」、「哇還能這樣子摸魚喔，沒想到耶」、「不愧是老鳥，都知道上班該怎麼操作」。

除此之外，也釣出一票內行人指出，原PO老鳥同事這樣子看小說的最大用意，應該是省去切換軟體的問題，不使用word是因為排版會比較明顯，畢竟上班摸魚也要動腦筋怎樣不被主管發現；他們也加碼教學各種偷懶小妙計，「用小畫家看YouTube」、「這還好啦，把遊戲放進Excel玩的都有」、「我同事用LINE對話框看」、「我還看過用outlook看小說的」、「我用記事本上PTT」。

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