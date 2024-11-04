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「浪凡盃投手營」攜手郭泓志、林振瑋　重燃偏鄉棒球夢

▲「浪凡盃投手營」攜郭泓志、林振瑋　重燃偏鄉棒球夢。（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲由浪凡慈善基金會主辦的首屆「浪凡盃反毒投手營」，在台東棒球場熱血舉辦。（圖／浪凡慈善基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣名投郭泓志及火球男林振瑋現身「浪凡盃反毒投手營」，為偏鄉七所棒球隊的63位棒球小將授課，點燃他們的棒球夢！由浪凡慈善基金會主辦的首屆「浪凡盃反毒投手營」，在台東棒球場熱血舉辦，得到台東縣政府挹注、郭泓志運動發展協會的協助，並邀請花蓮的化仁國中、瑞穗國中、以及台東的泰源國中、桃源國中、卑南國中、新生國中和紅葉國小等七所學校參加，不死鳥郭泓志更大方傳授棒球心法！

▲「浪凡盃投手營」攜郭泓志、林振瑋　重燃偏鄉棒球夢。（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲浪凡盃反毒投手營」三天課程郭泓志親力親為，並傳授棒球心法給棒球小將。

郭泓志透露，「用心、專心、平常心，才能增加自信心」強調心理素質的重要性，並表示「打好基礎是成為頂尖選手的關鍵」，他引用大谷翔平的例子說明：「大谷從高三就專注於棒球，立志決定以『二刀流』成為世界第一的選手，他逐步建立自己的信心和穩定心態，更專心投入在球場上」這樣的專注和穩定心態，是投手營希望帶給偏鄉孩子們的核心價值，三天課程郭泓志親力親為，親授單邊和移動平衡等基本功，強調基本功枯燥乏味，卻是重要的動力來源。

▲「浪凡盃投手營」攜郭泓志、林振瑋　重燃偏鄉棒球夢。（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲郭泓志和林振瑋以他們的親身經歷，向孩子們傳遞他們並非天才選手，是靠不懈的努力和勇於挑戰，才有機會站上國際舞台。

林振瑋則分享，自己並非天才型選手，從球速140進步到160公里，全憑持續的努力與專注，曾經沉寂超過兩年，靠的是不放棄；他強調，心態訓練的重要性不亞於技術提升，並帶領孩子們練習「例行性動作」，三天兩夜課程密集，包含測試肌力、熱身與敏捷訓練、投球和伸展，其中光彈力帶的訓練超過20多種，注重單邊和移動平衡，兩位球星更與孩子們分享從疼痛與身體訊號中學會自我保護的重要性，以減少傷病的風險。

▲「浪凡盃投手營」攜郭泓志、林振瑋　重燃偏鄉棒球夢。（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲郭泓志運動發展協會致贈感謝狀給浪凡基金會董事長馬詠睿，感謝這次三天兩夜活動給予偏鄉棒球隊充實的課程，表達感激。

「我要每個月進步一公里」、「我要努力成為名投」不少棒球小將許下願望，這讓浪凡基金會董事長馬詠睿看了相當感動，「我們期望孩子們能學到的不只是棒球技巧，還有自保防護，以及人生的態度。郭泓志和林振瑋並非一開始就站上國際舞台，而是靠不懈的努力和勇於挑戰的精神，才逐步實現目標，這些故事無疑成為孩子們的最佳榜樣」。

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