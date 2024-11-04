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台鹽前董座淪通緝犯！陳啟昱人間蒸發　前妻曾姿雯：凡事都有原因

▲▼ 民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱，前妻是曾任職高雄市民政局長、觀光局長的曾姿雯。（圖／資料照）

▲目前被通緝的台鹽前董座陳啟昱，前妻是曾任職高雄市民政局長、觀光局長的曾姿雯。（圖／資料照）

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱捲入光電弊案，涉嫌收受鉅額土地開發費，使台鹽損失高達11億元，被裁定無保請回，但1日南院重開羈押庭，陳卻未到失聯，今(4日)南檢正式發布通緝。曾是前高雄市觀光局長的妻子曾姿雯爆出早在去年9月就已離婚，而她在臉書發文，「凡事都有原因，但不一定都有對錯」。

10月23日南檢向法院聲押陳等涉案5人，惟台南地院開庭審理後認為罪證不足，裁定無保請回，南檢因此在25日提出抗告，此次台南高分院裁定撤銷、發還地院重裁。

南院原訂於10月31日開庭，因康芮颱風影響，安全考量下延至11月1日上午重開羈押庭，未料到庭審結束，陳都未現身且失聯至今，南檢因此在今天正式發布通緝，藉此呼籲陳啟昱能儘速自行到案，亦請民眾協助提供陳啟昱去向之相關情資。

而陳的妻子正是曾擔任高雄市民政局長、觀光局長的曾姿雯，友人卻表示2人在去年9月已經離婚。案件爆發後友人也透露，曾姿雯已經很久沒跟陳聯絡，她也是在看到新聞報導後才知道涉弊。不過，3日曾姿雯在個人臉書發文表示「凡事都有原因，但不一定都有對錯」，文中還附上一張貓咪筆記本的照片。

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