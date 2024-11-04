寧夏夜市樂喊「整修完成」重開幕！遊客到現場傻眼：根本騙人

▲寧夏夜市。（圖／台北市政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

由於高壓磚鋪面老化、破損，寧夏夜市從9月就開始路面翻新作業，經過2個月，管委會10月底在臉書發文宣布道路整修完成，11月1日重新開業。不過許多人去逛完後都傻眼，因為大半邊的道路根本還在整修，紛紛到粉專留言，「這個叫整修完成喔？」引發議論。

粉專「寧夏觀光夜市」10月29日發文，宣布「期待已久的寧夏夜市道路整修終於完成，我們將於11月1日盛大重新開業！」為此還特地舉辦盛大重新開業摸彩活動。

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結果重新開業沒幾天，粉專貼文留言處就有人PO出現場照片抗議，「根本沒有全部整修完成，而且現在的擺設方式更擠、更難行走」、「重整，你走道沒擴大一樣擠是有屁用嗎？ 去那走道超小，人多就是人擠人」、「這個叫整修完成喔？」甚至有人氣呼「超扯，根本是騙子的行徑！」

▲不少民眾到現場傻眼。（圖／翻攝自寧夏觀光夜市）

也有人在Threads發文「這樣…不算整修完成吧…傻眼。」就有網友認為，「如果等做完再一次開放的話，攤商應該會先餓死」、「半半施工。先施工一半，讓商家可以繼續做生意，完成再做另一半，降低對攤販的影響。」也有網友分享北市府工務局的告示牌，上面顯示「預定113年11月15日完工」。