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戴耳機中了！空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：有夠丟臉

▲▼空服員,空姐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人搭飛機的時候會睡覺，也有人會找事做，像是戴耳機看影片、聽音樂等等。有空服員就表示，在飛機上最好不要做3件事，包括「用AirPods」、「戴透明牙套並在吃飯時拆下來放餐盤上」、「降落的時候換SIM卡」。看到貼文後，就有過來人秒懂爆共鳴，「我之前就是」、「有夠丟臉的」。

有空服員在Threads發文，請大家不要在飛機上做3件事，「1.使用AirPods」、「2.戴透明牙套並且在吃飯的時候拆下來放在餐盤上」、「3.在下降到落地的時候換SIM卡」，原因則是「這些東西只會消失在飛機上無盡的黑洞裡，然後你就會看到一堆空服員拿著手電筒，無濟於事的趴在地板上尋找黑洞。」

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看到貼文後，就有過來人秒懂，「我就是有一次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡。下飛機後，全部只剩下我跟一群空服員，她們又是拆椅子、又是翻餐車，在放棄之餘，總算在餐車裡一群餐盤裡找到了耳機」、「才剛發生完……在飛機上戴著耳機睡著，一支直接飛到後面，但實在不好意思問後方的人或空服員，只好等全部人下飛機才開始找。」

還有人差點掉更貴重的東西，「有次我坐商務艙，躺平時護照掉到椅子縫隙裡…下了飛機發現護照沒了衝回去…也是拆椅子啥的。裡面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」、「我更厲害…在飛機上用Gucci耳環換SIM卡，SIM卡沒丢，Gucci耳環一下子滑到不知哪兒去了，在下降到落地的時候都在找後排的椅子，結果它躺在前一排椅子的下方。」

有網友則表示，「飛機落地後會發現很多人拿出手機來開始換SIM卡，每次都一樣真的很神奇」、「第二點超好笑，我媽昨天才在飛機上面看到有人掉了下排（牙套）在走道，回來就命令我上飛機不能拆牙套」、「我當導遊最常遇到客人一下飛機就跟我說AirPods不見！」「還有不要假掰在高空上用鋼筆，墨水會湧出滴到衣服。」

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