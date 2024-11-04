上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

▲全球百分之一的女子長期受RSG症狀所苦。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

土耳其一名35歲女子長期感到生殖器會有刺痛與微微麻癢的感覺，讓她在上班時經常無法控制地瀕臨高潮或直接高潮，時間長達半年而且情況更嚴重，求助醫師才得知，原來是罹患了「持續性性興奮症候群」（Restless Genital Syndrome, RSG），必須依靠藥物來緩解。

綜合外電報導，該案例由伊斯坦堡巴赫塞希爾大學的阿里醫師（Buse Cagla Ari）和沙欣醫師（Elifnaz Sahin）發表於醫學期刊《Cureus》。該名女患者最初在腹股溝部位感到刺痛，隨後疼痛逐漸蔓延至雙腿，最初症狀只有在睡前出現，只要移動雙腿就可以稍微緩解；然而隨著病情發展，她在白天也會經常感到瀕臨性高潮，根本無法專心工作，生活受到極大影響。

女病患就醫接受了超音波和血液檢查，結果顯示身體狀況都正常，因此醫師診斷她是罹患了RSG，並開立藥物抑制她大腦分泌激素多巴胺藥物「普拉米喹」（Pramipexole），才減少她的性高潮與興奮感，情況明顯改善。

醫師指出，全球估計約有百分之一的人口受RSG困擾，而且大部分患者為女性。RSG的成因被認為是控制生殖器區域神經的腦部訊號失調所致，患者的症狀輕重不一，部分患者常感到性高潮邊緣的刺激感。

在美國羅德島州，21歲的女學生沃倫（Scarlet Kaitlin Wallen）也曾公開自身經歷，她說自己從6歲開始就感覺到外陰像被針刺到一樣，相當不舒服，而且就算她沒有任何性慾，下體卻一直很渴望。她形容這種感覺就像「生殖器著火」，不論對學習或工作都帶來非常大的困擾。

沃倫的症狀持續15年之久，受不了的她最終選擇進行手術，切除部分陰部神經來減緩情況。沃倫表示，部分RSG女性患者可能一直感受到「極度愉悅」的境界，但對她而言，這種感受只有漫長的痛苦。