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銀杏颱風最快今生成！是否襲台這天是關鍵　6日低溫「探1字頭」

▲▼熱帶性低氣壓TD26即將成颱風「銀杏」。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD26即將成颱風「銀杏」。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者董美琪／綜合報導

準颱風「銀杏」最快將於今天（4日）生成，周三（6日）將是路徑轉折的關鍵時間點，預計6～8日接近台灣東南方外海，8日後路徑不確定性仍大。受到東北季風影響，今天起北部、東北部轉雨，氣溫漸下降，6、7日清晨低溫可能低於20度。

根據氣象署資料，準颱風「銀杏」3日20時的中心位置在北緯10.7度，東經136.6度，以每小時18公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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氣象署預估颱風「銀杏」最快將於今天生成，6日將是「銀杏」路徑的轉折觀察時間點，8日後路徑、大小不確定性仍大，是否侵台需要持續觀察，是否與東北季風產生共伴效應，也要視之後颱風距台遠近而定。

天氣方面，時序入深秋，東北季風報到，今天（4日）東北季風再增強，北部及東半部地區降雨逐漸增多，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區最為陰雨，有較大雨勢發生的機率。中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周一氣溫變化不大，清晨低溫約21至24度間，白天高溫馬祖約23度天氣較涼，北部、宜蘭、花蓮及澎湖、金門約26至28度，中南部地區約29、30度，日夜溫差較大。

周二（5日）至周四（7日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，氣溫出現「1字頭」，其他地區早晚亦涼；水氣增加，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周二、周三基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度：北部、宜蘭19~26度，花蓮21~26度、澎湖22~25度、金門19~26度、馬祖18~21度，天氣偏涼；中南部及台東19~30度，留意日夜溫差大。

周五（8日）至周日（10日）北方冷空氣減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；北部、東北部有短暫陣雨，並有較大雨勢發生；東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；期間的降雨範圍、雨勢與準颱風「銀杏」距台遠近有關，預報仍有不確定性，動向仍需持續觀察。

溫度：北部、宜蘭、花蓮19~28度，中南部及台東19~31度；澎湖22~26度、金門19~28度、馬祖17~23度。

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